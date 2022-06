Un accident qui doit servir de leçon

Un accident spectaculaire s’est produit sur une autoroute du Minnesota récemment et les autorités ont partagé la vidéo afin de sensibiliser les automobilistes à quelques réalités.

D’abord, avant de passer à la séquence vidéo, mentionnons que personne n’a été blessé lors de l’impact.

La scène nous montre une camionnette rouge immobilisée sur la voie passante. Apparemment, selon une chaîne locale, le conducteur aurait frappé un chevreuil. Pour une raison que l’on ignore pour le moment, sa camionnette ne voulait pas redémarrer. Il a pris la bonne décision et a sorti lorsque c’était possible de le faire pour se placer en sécurité.

Le modèle est resté là quelques minutes avant de se faire détruire par un camion-remorque. L’impact, d’une force incroyable, est violent et spectaculaire, comme l’incendie qui se déclenche au passage.

Même le camion-remorque s’en trouve passablement amoché.

Et quelles leçons tirer de tout cela ? D’abord, que si vous vous trouvez dans une situation où vous avez un accrochage sur l’autoroute, vous devez mettre votre véhicule en sécurité si cela est possible, quitte à conduire jusqu’à la prochaine sortie ou vous mettre vraiment en retrait. Si c’est impossible, faites comme le conducteur de cette camionnette et laissez votre monture sur place ; placez-vous en sécurité.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

L’autre leçon, elle concerne les distractions au volant. L’enquête le démontrera sûrement, mais on peut voir que le conducteur du camion-remorque ne ralentit même pas avant l’impact. De toute évidence, il ne voit même pas la camionnette immobilisée devant lui. Les ombrages nous montrent que le soleil n’était pas devant lui, mais bien sûr les côtés. Était-il dans ses pensées… ou occupé avec un appareil électronique ?

Sur les autoroutes canadiennes, spécialement dans la région de Toronto, il n’est pas rare de voir des conducteurs les yeux rivés sur l’écran de leurs appareils cellulaires, y compris des chauffeurs de remorque.

Voyez où une distraction peut mener. Quel aurait été le résultat si c’est toute la circulation qui avait été arrêtée devant la camionnette rouge ? Le camion-remorque aurait alors embouti des dizaines de véhicules. Et avec le genre d’incendie que l’on a pu voir à la suite de l’impact, qui sait à quel point le tout aurait pu être tragique.

À l’approche de la belle saison, vous allez être de plus en plus nombreux sur les routes. Assurez-vous de prendre le volant avec un modèle en bonne condition et d’être prudents pour ne pas faire partie des statistiques. Et en cas de pépin, pensez à toujours vous déplacer dans un endroit sécuritaire.