Les véhicules volés sont un fléau mondial qui touche deux principales catégories de victimes : le propriétaire initial du véhicule et l'acheteur potentiel qui risque de se retrouver avec une voiture volée sans le savoir. Face à cette montée des arnaques en ligne, le DMV de New York (New York Department of Motor Vehicles) lance une alerte et propose des conseils pour éviter de tomber dans le piège.

En 2023, le DMV de New York a récupéré 228 voitures volées, dont plus de la moitié (149) étaient mises en vente en ligne, principalement sur Facebook Marketplace et Craigslist. Bien souvent, ces véhicules ne sont identifiés comme volés que lors de la tentative d'enregistrement par leur nouvel acquéreur. « Il y a de nombreux escrocs prêts à profiter de ceux qui recherchent un véhicule à bas prix », a déclaré le commissaire du DMV, Mark J.F. Schroeder.

Plateformes en ligne : un terrain fertile pour les escrocs

Facebook Marketplace et Craigslist sont devenus des terrains de chasse privilégiés pour les escrocs. « Les acheteurs doivent être conscients qu’il existe des vendeurs malhonnêtes prêts à leur soutirer des milliers de dollars. Nous les encourageons à vérifier soigneusement l’historique du véhicule avant tout achat », a déclaré le surintendant de la police d’État, Steven G. James.

Le commissaire intérimaire du NYPD, Thomas Donion, a également insisté sur l’importance de la prudence. « Avant de conclure une transaction en ligne, il est crucial de vérifier les informations du vendeur, de faire des recherches sur l’historique du véhicule et de privilégier les rencontres dans des zones de sécurité désignées, notamment dans les postes de police sous surveillance », a-t-il conseillé.

Fenètre brisée d'un véhicule volé, qui a été récupéré | Photo : D.Boshouwers

Conseils pour éviter les arnaques de voitures volées

Le DMV de New York recommande plusieurs mesures simples mais efficaces pour se protéger lors de l'achat d'un véhicule en ligne. Ces conseils sont applicables à tous les acheteurs, peu importe leur lieu de résidence aux États-Unis. Bien entendu, les consommateurs canadiens peuvent généralement utiliser ces conseils pour éviter de se faire escroquer.

• Vérifiez l’historique du véhicule en ligne : utilisez un service tiers comme Carfax ou AutoCheck pour obtenir un rapport d’historique du véhicule et vous assurer que le numéro d’identification du véhicule (VIN) n’est pas associé à un véhicule volé.

• Examinez le titre de propriété : assurez-vous que le titre de propriété est au nom du vendeur et qu’il ne comporte aucun privilège (dette).

• Comparez le VIN sur le véhicule et sur le titre : Le numéro d’identification du véhicule (VIN) gravé sur le tableau de bord doit correspondre au VIN indiqué sur le titre de propriété.

• Privilégiez un paiement sécurisé : utilisez un chèque de banque ou un service de paiement sécurisé pour limiter les risques financiers en cas de litige.

• Méfiez-vous des « faux » concessionnaires : soyez vigilant face aux vendeurs qui se présentent comme des concessionnaires sans avoir de lieu d’affaires fixe ou qui utilisent des documents, des plaques d’immatriculation ou des immatriculations hors de l’État.

• N’acceptez que les certificats et plaques d’immatriculation officiels : utilisez uniquement les certificats de l’État de New York ou ceux délivrés par des installations agréées par le DMV.

Le mot de la fin

Acheter une voiture en ligne peut être une solution pratique et économique, mais il est crucial de rester prudent. En suivant les conseils du DMV de New York, vous pouvez minimiser les risques et éviter les arnaques. N’oubliez pas : vérifiez toujours l’historique du véhicule et l’identité du vendeur, choisissez un mode de paiement sécurisé et privilégiez un lieu de rencontre sûr.