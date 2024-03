Acheter une voiture Volkswagen d’occasion : retrouvez tous nos conseils pour un achat réussi

Vous souhaitez faire l’acquisition d’un nouveau véhicule ? Comme de nombreux français, vous souhaitez vous tourner vers le marché de l’occasion. En effet, en France en 2022, le marché de l’occasion représente 77% des achats de voitures particulières.

C’est donc plus de 5 millions de voitures d’occasion qui sont vendues (chiffres de 2022). Parmi elles, vous trouverez très certainement celle qui vous correspond !

Plusieurs raisons peuvent vous pousser à vous tourner vers l’occasion:

- Un budget à respecter : les voitures neuves sont moins accessibles et le budget à avoir se situe entre 25 000€ et 35 000 €

- L’envie de choisir un véhicule fiable qui a déjà fait ses preuves : certains modèles peuvent connaître des problématiques récurrentes que vous pouvez éviter en achetant d’occasion

Marque automobile ayant fait preuve d’une grande fiabilité, Volkswagen est très appréciée par les acheteurs. C'est une marque dont les véhicules sont particulièrement présents sur le marché de l’occasion, vous aurez ainsi le choix des modèles, des options et une disponibilité immédiate.

Acheter une Volkswagen d'occasion, c’est donc pouvoir s’offrir la bonne voiture tout en maîtrisant son budget.

Vers qui se tourner pour votre achat ? Quels sont les avantages d’un achat d’occasion ? Quel modèle choisir selon vos besoins ? On vous dit tout !

Volkswagen intérieur Photo : Auto123

Véhicule Volkswagen d’occasion : offrez-vous la voiture de vos rêves avec un budget respecté.

Vous êtes un adepte des voitures Volkswagen ? Qu’il s’agisse de leur longévité, leur fiabilité, ou leur style, c’est cette marque qui vous inspire.

En revanche, vous avez un budget à respecter. Ne renoncez pas à la voiture de vos rêves: tournez-vous vers le marché de l’occasion.

Quand une voiture neuve est vendue en moyenne entre 25 000 € et 35 000 €, il est aisé de comprendre l’engouement des français pour l’achat d’occasion.

Un véhicule d’occasion est, en effet, vendu en moyenne entre 10 000 € et 15 000 €.

Cette différence vous permet donc de pouvoir faire l’acquisition d’un véhicule récent à moindre coût, sans transiger sur la qualité.

Voiture Volkswagen d’occasion : un large choix de modèles et une disponibilité immédiate.

Un large choix de modèles et d’options sont disponibles sur le marché de l’occasion. Citadine, SUV, berline ou utilitaire, les Volkswagen d’occasion sont en nombre et sauront combler vos attentes. De plus, elles ont l’avantage d’être disponibles tout de suite.

Selon votre besoin, différents types de véhicules pourront satisfaire vos attentes:

- Les longs trajets vous sont familiers ? Vous rêvez du confort d’une berline ou d’un SUV ? De nombreux modèles de SUV Volkswagen T-Roc ou Tiguan sont disponibles d’occasion. Les Passat, berline incontournable de la marque, sont également très présentes sur le marché de l’occasion. Ces véhicules ont fait preuve de leur fiabilité et vous trouverez de nombreuses informations techniques et retours d’expérience à leur sujet.

- Vous vivez en ville et vous aimeriez avoir un véhicule agile et compact? Vous cherchez une citadine ? Optez pour une Volkswagen Golf, l’indémodable voiture polyvalente de la marque. Les Volkswagen Up! et Volkswagen Polo sont également disponibles sur le marché de l’occasion et sauront vous satisfaire.

- Ces citadines sont désormais déclinées en version électrique, pour une empreinte carbone réduite.

- Vous avez besoin d’un véhicule avec beaucoup de place ? Vous recherchez une voiture familiale ? Le marché de la seconde main propose des Volkswagen Sportvan, des Volkswagen Touran et des Volkswagen Sharan adaptées à vos besoins.

- Professionnels, vous recherchez un utilitaire ? De nombreux modèles de Volkswagen Crafter ou Transporter sont disponibles d’occasion.

Acheter une voiture Volkswagen d’occasion : passer un mandataire automobile pour un achat en toute sérénité

Pour acheter un véhicule d’occasion, vous pouvez vous tourner vers un particulier, un concessionnaire ou un mandataire.

- Si l’achat à un particulier peut s’avérer une option intéressante pour le prix, il faut cependant être très vigilant. Cette option nécessite d’être en mesure de réaliser les bonnes vérifications avant l’achat : carnet d’entretien, factures, contrôle technique, numéro de série VIN.

- Pour plus de sécurité, l’achat d’une voiture d’occasion à un concessionnaire peut vous séduire. Néanmoins, le prix d’achat sera parmi les plus élevés du marché de l’occasion.

- Un mandataire automobile a pour mission de fournir un service clé en main à un acheteur souhaitant faire l’acquisition d’une nouvelle voiture. C’est un professionnel de la négociation qui propose des véhicules parmi les moins chers du marché de l’occasion. Votre achat s’accompagne de garanties supplémentaires (garantie commerciale, extension de garantie) mais aussi d’un véhicule révisé et livré selon vos préférences.