Acura ADX 2025 : apparition de nouvelles images

Nous savons qu’Acura se prépare à introduire un nouveau petit VUS sur le marché nord-américain. L’Acura ADX 2025 a été confirmé en avril dernier. Cette semaine, nous avons droit à de nouvelles images du modèle, qui va se positionner en entrée de gamme, sous le RDX. Acura affirme qu’elle présentera l’ADX à l’Amérique du Nord plus tard cet automne, ce qui pourrait signifier un dévoilement au Salon de l’auto de Los Angeles.

Peu de choses ont été confirmées pour l’ADX 2025. On s’attend à ce que le modèle emprunte à peu près le même format que celui de l’Envista de Buick, et qu’il partage sa plateforme avec le Honda HR-V. Le VUS héritera d’un certain nombre de caractéristiques et de composants de l’Integra, dont son moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre, bien que rien n’a encore été confirmé de ce côté. La transmission intégrale devrait faire partie de l’équation, du moins comme option, et peut-être de série avec les modèles destinés au Canada.

Acura ADX 2025, sièges ventilés | Photo : Acura

Acura nous apprend aujourd’hui que le modèle va profiter d’un « intérieur haut de gamme et riche en fonctionnalités », avec notamment un toit ouvrant panoramique de série et, en option, des sièges avant ventilés, ainsi qu’un système audio Bang & Olufsen.

Les images montrent les sièges et d’autres détails de l’intérieur comme le toit panoramique, ainsi que des feux à DEL. On peut s’attendre à recevoir plus de détails au cours des semaines à venir, avant la présentation du modèle.

L’Acura ADX 2025 aura comme concurrence principale les BMW X1, Mercedes-Benz GLA et Volvo XC40.

Acura ADX 2025, logo Bang & Olufsen | Photo : Acura