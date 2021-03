Acura Canada vient d’annoncer qu’elle acceptait à partir de ce moment les réservations pour sa TLX Type S 2021. La Type S est la variante de performance du modèle TLX et elle va se pointer chez les concessionnaires à partir du mois de juin.

Pour Acura, il s’agit du premier modèle Type S offert depuis 13 ans, une donnée incompréhensible lorsqu’on y pense, surtout considérant que la concurrence propose des versions de performance de ses modèles.

Quant au prix, on mentionne qu’il sera autour de 60 000 $. C’est 16 000 $ de plus que la version de base qui est proposée à 44 105 $. La grande différence, bien sûr, elle va se trouver sous le capot.

En effet, alors que le modèle d’entrée de gamme s’anime grâce au travail d’un moteur 4-cylindres turbo de 2 litres offrant 272 chevaux et 280 livres-pieds de couple, la livrée Type S va répondre au réveil d’un V6 turbo de 3 litres, dont la prestation sera de 355 chevaux et de 354 livres-pieds de couple.

Les deux modèles partagent une transmission automatique à 10 rapports. La Type S proposera de série un système d’amortisseurs adaptatifs, un élément qui est offert en option avec la variante d’entrée de gamme. Autre différence notable, les freins avant de la nouvelle venue seront signés Brembo et vont proposer une configuration à quatre pistons. Des jantes de 20 pouces plutôt que de 18 vont ajouter un élément visuel non négligeable.

Voici Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Acura Acura TLX Type S 2021, trois quarts avant

Bien sûr, l’équipement de la version Type S sera plus riche, notamment avec des éléments servis d’office comme la recharge sans fil pour appareils cellulaires, une chaîne audio ELS à 17 haut-parleurs, la navigation avec vue tridimensionnelle, ainsi que des sièges avant à 16 réglages électriques (et ventilés). Notez que ces caractéristiques sont livrables en option avec le modèle « de base ».

La TLX Type S 2021 pourra recevoir six couleurs différentes, le tout jumelé à deux options pour l’habitacle. À l’extérieur, on va distinguer le modèle avec ses roues, mais aussi sa calandre offrant une ouverture plus grande (pour permettre au turbo de prendre de plus grandes bouffées d’air), quatre embouts d’échappement, ainsi que des jantes dont le design et la conception sont inspirés de la sportive NSX. Comme pneu d’été, le modèle va recevoir des P-Zero de Pirelli.

Plus de détails suivront concernant cette variante, assurément quelques jours avant ses débuts officiels sur nos routes. On vous reviendra aussi avec un essai complet lorsqu’un membre de l’équipe aura mis la patte dessus.

À voir aussi: Essai de l’Acura TLX A-Spec 2021 : convaincant