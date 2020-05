Acura lève enfin le voile sur sa nouvelle TLX 2021

Après nous avoir montré quelques croquis et quelques détails sur la suspension de sa nouvelle TLX 2021, Acura a enfin levé le voile sur cette dernière alors que sa présentation virtuelle a eu lieu aujourd’hui.

On évitera de vous remâcher en d’autres mots le très long communiqué de presse émis par l’entreprise ; nous en aurions pour l’après-midi. Plutôt, voici en substance quelques faits saillants sur le modèle qui va se pointer au printemps de 2021 chez les concessionnaires.

Outre son style très réussi, inspiré du concept Type S qui avait été dévoilé au Salon de Los Angeles en novembre dernier, la nouvelle TLX va profiter de nouvelles mécaniques. Ouste le 4-cylindres de 2,4 litres ainsi que le V6 de 3,5 litres. Désormais, c’est un 4-cylindres turbo de 2 litres, ainsi qu’un V6 turbo de 3 litres qui seront à l’œuvre sous le capot.

Auto123 lance Shopicar ! Tous les modèles de l’année et toutes les promotions en cours.

Photo : Acura Acura TLX 2021, profil

Si la puissance de ce dernier n’a pas encore été annoncée, celle du plus petit bloc est connue ; 272 chevaux et 280 livres-pieds de couple. C’est une augmentation de 66 forces et jusqu’à 123 livres-pieds de couple à 1500 tours/minute par rapport à la mécanique de 2,4 litres. Le couple du moteur 4-cylindres est même supérieur de 13 livres-pieds à celui de l’ancien moteur V6.

Quant au nouveau V6, il a été conçu spécialement pour servir la variante Type S qui sera au catalogue. Dans son cas, il s’agit d’un retour très attendu. De plus, cette dernière sera la première de sa horde à profiter du rouage intégral SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive) de la marque, ce qui devrait aider à faire d’elle une solide bête.

Partout, une transmission automatique à 10 rapports sera de la partie.

Pour ce qui est du châssis et de la conception, on ne s’étendra pas là-dessus, car nous aurons l’occasion d’y revenir amplement lorsque le modèle sera officiellement présenté et essayé. Cependant, on peut résumer en disant qu’on assiste à l’arrivée du châssis le plus solide et le plus rigide de l’histoire de la marque. Ça promet.

Photo : Acura Acura TLX 2021, arrière

Pour ce qui est des versions, on aura droit à la configuration de base, mais aussi à une version A-Spec qui va mettre de l’avant des éléments stylistiques distinctifs, des roues grises de 19 pouces, des accents noirs, ainsi qu’un aileron arrière prononcé.

Il y aura évidemment la variante Type S qui va non seulement profiter du moulin le plus performant, mais aussi d’un traitement plus agressif à la hauteur de la carrosserie ; aileron intégré, becquet avant et diffuseur arrière aux styles agressifs, quatre embouts d’échappement et roues de 20 pouces.

Plus de détails seront livrés sur cette déclinaison lorsque ses débuts approcheront.

À bord, nous y reviendrons aussi, mais l’équipement sera complet (commodités, connectivité, sécurité). Un écran HD de 10,2 pouces sera le centre nerveux du système multimédia et Acura dit avoir amélioré son pavé tactile y donnant accès. Souhaitons-le, car à bord du RDX, le truc nous invite au blasphème ! La dernière génération du système AcuraLink sera de mise, tout comme l’accès à Internet sans fil via le réseau 4G LTE. Bref, complet qu’on vous dit.

Neuf coloris seront au catalogue, en plus de sept options pour l’intérieur ; voilà qui est rafraîchissant.

La sécurité n’a pas été oubliée aussi avec la suite de caractéristiques du groupe AcuraWatch.

En somme, c’est un modèle intéressant qui nous est présenté aujourd’hui. Intéressant et prometteur. Il faudra bien voir, toutefois, car c’est sur la route que ça va se jouer.

Chose certaine, on l’a mentionné souvent, les constructeurs doivent innover avec leurs berlines s’ils veulent que ces dernières se vendent dans un univers dominé par les VUS. Avec sa nouvelle TLX, Acura y va d’un pas dans la bonne direction. Reste à voir pour la suite.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, sauf que le constructeur mentionne que l’offre va s’amorcer tout juste au-dessus des 40 000 $.