L’Acura RDX 2025 sera mis en vente au Canada le 4 septembre prochain, juste après la fête du Travail, avec quelques améliorations en matière de design, d’aménagement intérieur et de technologie. Son prix d’appel est de 53 800 $. Une fois de plus, le VUS RDX se décline de trois façons : RDX, RDX A-Spec et RDX Platinum Elite A-Spec.

Les livraisons du RDX 2025 devraient débuter en octobre.

Acura RDX 2025 - quoi de neuf ?

Le style du RDX a été modifié, en commençant par une calandre sans cadre en forme de pentagone. Le modèle de base est reconnaissable à ses accents extérieurs noir brillant. L’offre comprend deux nouvelles couleurs, l’argent solaire métallisé et le gris urbain nacré.

Le modèle de base accueille de nouvelles jantes de 19 pouces au style plus sportif, et de couleur noire Berlina.

Les deux versions A-Spec profitent de nouvelles jantes de 20 pouces qui vont de pair avec un « style extérieur noirci plus agressif ». Le modèle A-Spec hérite d’une teinte gris requin unique pour ses nouvelles jantes à 10 branches. Les roues de 20 pouces Berlina Black de la variante Platinum Elite sont exclusives à celle-ci.

Acura RDX 2025, console centrale | Photo : Acura

Intérieur

À l’intérieur, on découvre une console centrale redessinée offrant plus de capacité de rangement, des porte-gobelets plus grands et un chargeur sans fil mieux positionné (toujours en option, d’ailleurs). L’écran multimédia de 10,2 pouces n’a pas changé, mais il dispose désormais d’un mode d’affichage à écran large (widescreen).

La déclinaison haut de gamme Platinum Elite A-Spec est désormais équipée de série de sièges en cuir, ainsi que d’un éclairage d’ambiance plus intense sur la console et sur les haut-parleurs que l’on retrouve aux portières.

Acura RDX 2025, avant | Photo : Acura

Motorisation de l'Acura RDX 2025

Il n’y a pas de changement ici, le modèle étant de nouveau propulsé par un moteur 4 cylindres turbo de 2,0 litres développant jusqu’à 272 chevaux et 280 lb-pi de couple. La puissance est transmise aux quatre roues par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à dix rapports.

Consommation de carburant

Voici les chiffres de consommation estimés par Acura pour le RDX 2025, modèle de base :

- 11,0 litres / 100 km en ville

- 8,6 litres / 100 km sur route

- 9,9 litres / 100 km au combiné

Et pour les deux modèles A-Spec :

- 11,3 litres / 100 km en ville

- 9,1 litres / 100 km sur route

- 10,3 litres / 100 km au combiné

Prix canadiens de l'Acura RDX 2025

- Acura RDX 2025 - 53 800 $ (PDSF)

- Acura RDX A-Spec 2025 - 57 630 $ (PDSF)

- Acura RDX Platinum Elite A-Spec 2025 - 62 630 $ (PDSF)