Mises à jour pour l’Acura RDX 2025

Acura vient d’annoncer une série de mises à jour pour son VUS RDX pour l’année 2025. Le modèle entreprend sa septième année sous la même forme et se fait vieillissant. Une nouvelle génération est attendue, mais de toute évidence, il faudra patienter encore un peu.

L’Acura RDX 2025 – quoi de neuf ?

Dans un premier temps, Acura apporte quelques retouches à la calandre de son modèle, elle qui se présente sans cadre et toujours doté de ce qu’Acura définit comme un « treillis dynamique ». On a agi de la sorte pour harmoniser la présentation avec celle des autres modèles de la marque.

Acura RDX 2025, trois quarts avant | Photo : Acura

Toutes les versions du RDX sont équipées de roues au design plus sportif, y compris de nouvelles jantes noires Berlina de 19 pouces, offertes de série.

Les variantes A-Spec et A-Spec Platinum Élite profitent d’un traitement extérieur entièrement noir, de nouvelles roues de 20 pouces et de nouveaux logos A-Spec. Les nouvelles roues noires Berlina de 20 pouces, dont la finition est usinée, sont exclusives à la variante A-Spec Platinum Élite.

Avec la version A-Spec, de nouvelles jantes à 10 rayons sont de la partie, avec une teinte gris requin.

Le RDX 2025 est livrable avec deux couleurs : argent solaire métallisé (nouveau) et gris urbain nacré, une première pour le RDX dans ce cas.

Acura RDX 2025, console centrale |

Intérieur

À bord, Acura a redessiné la console centrale qui propose désormais des porte-gobelets plus grands et un pavé plus efficace pour la recharge sans fil d’appareils cellulaires. Malheureusement, on le voit sur les photos, le pavé tactile qui donne accès au système multimédia est toujours de la partie, certain de faire rager ses utilisateurs. Pour le voir disparaître, il faudra attendre le modèle de nouvelle génération.

Ce qui a été amélioré, en revanche, c’est l’écran de 10,2 pouces lui-même. Acura explique qu’il a été mis à jour et qu’il propose entre autres un mode plus large pour l’affichage des applications Apple CarPlay et Android Auto, dont la connexion se fait sans fil.

Auparavant, le système ne s’affichait que sur une partie de l’écran, l’autre étant réservée à d’autres fonctions.

Acura RDX 2025, écran multimédia |

Enfin, la déclinaison A-Spec Platinum Élite propose maintenant désormais un revêtement intérieur entièrement en cuir, un éclairage d’ambiance additionnel à la nouvelle console centrale et des membranes de haut-parleur à l’éclairage « spectaculaire » à l’intérieur des portières avant et arrière.

Motorisation de l’Acura RDX 2025

Pour le reste, l’offre demeure inchangée, y compris sous le capot où le modèle est toujours animé par un 4-cylindres turbo de 2,0 litres, dont la prestation est à 272 chevaux et 280 lb-pi de couple. Cette puissance est envoyée aux quatre roues via le travail d’une transmission automatique à 10 rapports.

L’Acura RDX 2025 est attendu chez les concessionnaires au cours des prochaines semaines.

Acura RDX 2025, avant |

Acura RDX 2025, de haut |

Acura RDX 2025, trois quarts arrière |