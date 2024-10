Alfa Romeo va réduire son offre en Amérique du Nord pour l’année modèle 2025. Non, elle ne retirera pas l’un de ses modèles du marché, mais va plutôt réduire la famille de chacun à une seule déclinaison.

Le geste en dit long sur la situation fragile d’Alfa Romeo, du moins de ce côté-ci de l’Atlantique.

Jusqu’à maintenant, on pouvait retrouver chacun des produits avec plusieurs niveaux de finition, soit Sprint, Ti, Veloce, Competizione, ainsi que Quadrifoglio (dont le départ a déjà été annoncé pour 2025) dans le cas de la Giulia et du Stelvio. Pour le Tonale, au Canada, on retrouvait deux versions, soit Veloce et Sprint.

Maintenant, ce sera une version, sans nom.

Si jamais l’un de ces modèles est sur votre liste, il sera grand temps d’agir, car ce genre de nouvelle n’annonce rien d’intéressant pour la suite. Depuis son grand retour en Amérique du Nord, les ventes n’ont pas été au rendez-vous pour Alfa Romeo. Aux États-Unis, la marque a vendu seulement 4,777 unités au cours des six premiers mois de l’année.

Des changements à venir ?

Ce que le geste pourrait signifier également, c’est le remplacement de la gamme par des produits tout électriques. C’est ce qui a déjà été annoncé, mais les nouvelles ont été rares sur les plans de la marque depuis un certain temps. Les Giulia et Stelvio électriques devraient reposer sur la même plateforme STLA Large que la Dodge Charger 2025. Et, comme c’est le cas avec la berline de Dodge, on pourrait voir des solutions à essence côtoyer celle tout électrique pendant quelques années.

Il faudra suivre ce dossier de près. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ça brasse en interne chez Stellantis, où il y a du sable dans l’engrenage. Les revenus sont à la baisse cette année, le chef de la direction (Carlos Tavares) est critiqué du côté américain, certaines marques peinent à se faire une place, on vit toujours des problèmes de qualités avec certains produits, sans compter qu’avec d’autres, la fiabilité demeure douteuse. Il y a du ménage à faire chez Stellantis.

Et bien malin celui ou celle qui va deviner par quelle pièce de la maison le tout va s’amorcer.