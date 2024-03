Les Alfa Romeo Stelvio et Giulia électriques dès 2025

• Les modèles Stelvio et Giulia chez Alfa Romeo vont passer au tout électrique à compter de 2025.

On sait que les deux plus vieux modèles de la famille Alfa Romeo, la berline Giulia et le VUS Stelvio arrivent tranquillement en fin de parcours. Déjà, la firme italienne a annoncé que les variantes Quadrifoglio en seraient à leur dernière année en 2024.

On prépare le virage électrique à fond. À ce propos, la compagnie prévoit lancer au moins un modèle tout électrique chaque année d’ici à 2027. À ce moment, tous les produits de la gamme seront électriques, à l’exception du Tonale qui a fait ses débuts l’an dernier, et qui est proposé en configuration régulière à essence, ainsi qu’en préparation hybride rechargeable.

Dès le mois prochain, on va avoir une idée de ce qui nous attend avec les nouveaux modèles, avec le dévoilement du VUS sous-compact Milano. Sur la plupart des marchés où il sera proposé, il sera vendu en tant que modèle électrique seulement, mais à d’autres endroits sur la planète, une option hybride sera aussi au menu.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 Photo : Alfa Romeo

Ensuite, lors de la deuxième moitié de 2025, c’est une version électrique du Stelvio qui va être présenté. Elle sera suivie de la berline Giulia, qui va aussi passer aux électrons, cette fois en 2026. Un autre modèle, un VUS intermédiaire, serait aussi dans les plans, mais rien n’a été confirmé le concernant. Il ferait ses débuts en 2027.

Les modèles Stelvio et Giulia vont profiter de la plateforme STLA Large du groupe Stellantis, la même qui va servir la nouvelle Dodge Charger Daytona 2024 qui a été dévoilée le 5 mars dernier. Les Stelvio et Giuila seront aussi proposés avec une motorisation hybride.

La production de ces modèles aura lieu à l’usine Stellantis de Cassino, en Italie, où les générations actuelles sont construites. Les Stelvio et Giulia seront les premiers véhicules à profiter de l’architecture électrique de Stellantis, la STLA Brain. Elle va permettre des opérations plus rapides, et surtout, des mises à jour via la voie des airs.

Quant aux variantes de performance Quadrifoglio, il y aura des versions électriques plus tard. Les rumeurs parlent même d’une Giulia Quadrifoglio offrant près de 1000 chevaux.