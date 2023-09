Plus que jamais une référence en automobile pour les québécois et tous les francophones au Canada, L’Annuel de l’automobile 2024 est maintenant disponible.

Le secteur automobile est à l’aube de ses plus grands changements depuis la mise en marché de la Model T. Il doit faire face à une transformation sans précédent. Les constructeurs établis font la lutte à de jeunes pousses alors que des sommes astronomiques sont dépensées pour entreprendre la transition électrique. L’Annuel de l’automobile vous invite à suivre cette évolution à travers ses pages avec l’ouverture de chaque chapitre consacrée à un constructeur. En plus de dresser un portrait éclair de l’industrie automobile, le livre contient une section sur les modèles entièrement électriques et hybrides branchables, qui s’est encore agrandie cette année.

Vous trouverez cette année :

1-Est-ce que l’autonomie électrique fait foi de tout ?



Au volant de quatre véhicules électriques (Mazda MX-30, Tesla Model 3, Genesis G70 et BMW i7), les membres de l’Annuel de l’automobile se sont élancés sur une route de 400 km (aller-retour) dans la région des Mille-Îles, en Ontario, dans le but de vérifier de quelle façon l’autonomie affectait le temps de déplacement.

2- La conduite autonome va bientôt faire partie intégrante de tous les véhicules.

Grâce à l’arrivée de la technologie 5G, la conduite intelligente est devenue facile d’accès. L’Annuel fait le point sur cette technologie et sur ce à quoi nous devons nous attendre dans l’avenir.

3- L’avenir des batteries dans le monde des véhicules électriques

Pas un mois ne passe sans que l’industrie automobile annonce une nouvelle pile : pile au sodium, pile solide, pile LFP. Que nous réserve l’avenir en matière d’électrification des véhicules ? Est-ce que l’hydrogène y aura sa place ? Quelles technologies arriveront à faire une percée ? L’Annuel se penche sur les grandes questions dans cette section.

4- America’s Car Museum

Harold LeMay a reçu en 1997 le titre de plus grand collectionneur de voitures au monde. À son apogée, l’homme d’affaires de l’État de Washington possédait plus de 3000 véhicules. Après son décès, la Ville de Tacoma a ouvert en 2012 un musée pour mettre en valeur sa collection. L’Annuel fait le tour de l’America’s Car Museum pour partager avec vous cette collection considérée par plusieurs comme un trésor national de l’automobile.

5- Un nouveau modèle d’affaires automobile

Depuis 100 ans, les voitures sont vendues en concession. Tesla a changé la donne en vendant ses produits directement aux consommateurs. De jeunes pousses ont repris l’idée et utilisent le même modèle d’affaires, mais voilà que des grands comme Ford souhaitent aussi imiter Tesla. Assisterons-nous à une transformation du processus de vente ?

On retrouve naturellement un palmarès des meilleurs véhicules des 26 catégories. En prime, chaque auteur révèle ses coups de cœurs et ses coups de masse.

Prix des modèles neufs et d’occasion

L’Annuel de l’automobile est le seul ouvrage du genre à dresser la liste complète des prix des voitures neuves et d’occasion. Ce travail a été fait en collaboration avec l’équipe d’Auto Hebdo.

Les essais

Uniques à l’Annuel de l’automobile, les « Ouvertures » consacrées aux marques donnent un aperçu de l’industrie automobile canadienne. Vous trouverez ensuite plus de 330 revues automobiles classées en trois sections distinctes. La première se concentre sur les modèles à combustion interne, la deuxième sur les véhicules entièrement électriques et la troisième prend la forme d’un répertoire sur les véhicules hybrides branchables que vous pourrez consulter.