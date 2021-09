General Motors va mettre à l’arrêt la quasi-totalité de ses usines d’assemblage en Amérique du Nord à compter de lundi, le tout en raison de la crise des puces électroniques qui perdure.

Et lorsqu’on mentionne la plupart des usines, on ne badine pas. En fait, la liste des installations qui vont être opérationnelles la semaine prochaine est plus courte. Ainsi, il y aura de l’activité à l’usine d’Arlington au Texas (VUS de grands formats), Flint au Michigan (Camionnettes), Bowling Green au Kentucky (Corvette) et une partie de celle de Lansing, également au Michigan, où sont assemblées les Camaro et les Cadillac Blackwing.

Ailleurs, on sera sur pause à compter de lundi.

« Toutes les annonces que nous avons faites aujourd’hui sont liées à la pénurie de puces. La seule usine à ne pas voir sa pause être causée par la pénurie est celle d’Orion », a déclaré le porte-parole de GM, Dan Flores. Dans ce dernier cas, c’est en raison de l’arrêt de la production de la Chevrolet Bolt dans le cadre de son rappel de batterie (et le fait que le fournisseur, LG, n’a pas encore trouvé la solution au problème).

Photo : General Motors L'usine GM à Arlington à Flint

La Covid aurait aussi sa part de responsabilité, mais Dan Flores mesure mal l’importance de la cause à effet ici. « La COVID entraîne des contraintes d’approvisionnement dans les pays qui produisent des puces à semi-conducteurs, mais je ne peux pas dire si c’est parce que l’on retrouve des taux élevés d’infection parmi les employés ou si c’est le gouvernement qui impose des restrictions aux usines en raison de la pandémie. »

L’activité se poursuivra à l’intérieur d’usines comme Fort Wayne dans l’Indiana et Silao au Mexique, où sont fabriquées des camionnettes, même si la production s’arrête.

« Pendant ce temps d’arrêt, nous allons compléter des véhicules qui n’avaient pu l’être et nous allons les expédier aux concessionnaires pour les aider à répondre à la forte demande des clients pour nos produits », a ajouté Dan Flores.

Concernant les usines touchées, voici de quelle façon la chose a été résumée par le quotidien USA Today.

- Fort Wayne, Indiana, et Silao, Mexique : fermeture pendant une semaine à compter de lundi. Réouverture prévue le 13 septembre.

- Wentzville, Missouri : fermée pour deux semaines à compter de lundi.

- CAMI, en Ontario, et San Luis Potosí au Mexique : arrêtée jusqu’au 27 septembre. La fabrication de l’Equinox y est déjà interrompue depuis le 16 août.

- Lansing, au Michigan : arrêtée deux semaines à compter de lundi. La compagnie espère reprendre la production dans la semaine du 20 septembre.

- Spring Hill, au Tennessee : deux semaines d’arrêt à compter de lundi. Relance dans la semaine du 20 septembre.

- Ramos, au Mexique : deux semaines supplémentaires d’arrêt. La production de l’Equinox est quant à elle stoppée jusqu’au 4 octobre.



Si vous êtes à la recherche d’un véhicule GM, il faudra vous armer de patience. Et la situation n’est pas nécessairement plus facile ailleurs. Disons que si votre location se termine au cours des prochains mois, il n’y a jamais eu de meilleurs moments pour racheter votre véhicule.