Les retombées de la pénurie mondiale de puces électroniques se sont aggravées la semaine dernière, entraînant le retrait de 121 000 véhicules du calendrier de production nord-américain, selon le décompte effectué par AutoForecast Solutions (AFS) le vendredi 30 avril.

Du lot, General Motors (GM) a été la compagnie la plus touchée. En effet, des 121 000 modèles qui n’ont pas été construits, on en comptait 79 600 chez elle.

On parle entre autres de 17 000 Chevrolet Equinox, ce qui a entraîné un arrêt de la production à l’usine ontarienne de la compagnie (Ingersoll). Aussi, 24 100 berlines Chevrolet Malibu et VUS Cadillac XT4 n’ont pu être assemblés à l’usine du constructeur située à Fairfax, au Kansas. À Lansing, au Michigan, plus de 12 700 véhicules ont été supprimés des plans de production, y compris des versions coupées et cabriolets de la Chevrolet Camaro, ainsi que des berlines Cadillac CT4 et CT5.

De son côté, Ford a renoncé à produire 5500 Bronco Sport à son usine d’Hermosillo, au Mexique. La semaine dernière, lors de sa conférence téléphonique sur ses résultats au premier trimestre, la firme à l’ovale bleu a indiqué qu’elle pourrait réduire de 50 % sa production prévue pour le deuxième trimestre en raison de la pénurie de puces.

Au total, on en serait rendu à 2,29 millions de véhicules qui n’ont pas été produits ; le chiffre était de 2,07 millions une semaine plus tôt. Le groupe AFS prévoit que jusqu’à 3,36 millions de véhicules pourraient être affectés.

Selon les experts, l’industrie sera aux prises avec ce problème jusqu’à la fin de 2021.

