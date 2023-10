AU QUÉBEC, NOUS AVONS UN RÉGIME PUBLIC ET PRIVÉ D'ASSURANCE AUTO. VOICI CE QU'IL FAUT SAVOIR.

Le régime public, géré par la Société de l’assurance automobile du Québec, offre une assurance universelle qui couvre les blessures corporelles suite à un accident automobile. Nous la payons à même notre permis de conduire. Elle est incontournable.

Le régime privé est proposé par différentes compagnies d’assurances. Cette assurance concerne les dommages matériels sur le véhicule de l’assuré ainsi que la responsabilité civile. Elle est obligatoire.

Le contrat

Peu importe la compagnie d’assurances, le contrat est standard et autorisé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). C'est le même contrat pour tout le monde. La différence se situe dans les protections, la franchise et l'assureur que vous choisissez.

La franchise

La franchise correspond au montant que vous avez décidé de payer en cas d'accident dont vous êtes responsable. En cas d’accident non responsable, vous n'aurez pas à payer la franchise. Choisir une franchise élevée implique une prime à coût moindre. Inversement, choisir une franchise basse hausse le montant de la prime.

Ajustements de la prime

— Un dossier de conduite impeccable permet d'obtenir une prime d’assurance plus abordable. Les accidents et les points d'inaptitudes font monter le coût d'une prime. De plus, les années d'expérience d'un conducteur influencent la prime.

— Un bon dossier de crédit permet aussi d'obtenir une prime d’assurance à la baisse. Aux yeux des assureurs, les personnes qui ont un mauvais dossier de crédit constituent des profils à risques. Et qui dit profils à risques dit primes d’assurance plus importantes ! Cependant, les assureurs n'ont pas le droit de consulter votre dossier de crédit sans votre consentement et vous avez toujours le droit de refuser, mais cela fera augmenter le montant de la prime.

Comparez pour économiser

Plusieurs outils en ligne permettent de faire une simulation et de comparer diverses offres d’assurance auto en fonction de votre profil et du véhicule à assurer. Vous êtes jeune et avez votre permis depuis peu ? Avant d'acheter une super voiture sport, vérifiez le coût des assurances. Cela vous fera peut-être changer d'idée !

Avant d'acheter un véhicule ...

Si vous êtes sur le point d’acheter un véhicule, il est judicieux de comparer le coût pour assurer les différends modèles. Par exemple, un véhicule très prisé des voleurs risque de coûter plus cher de prime. Il en va de même pour les véhicules très coûteux à réparer comme certaines européennes. Un véhicule récent, garanti et de bonne réputation, permet d'obtenir une prime d’assurance équitable, un meilleur financement auto et d'épargner beaucoup d'argent. Bonne route !