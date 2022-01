En collaboration avec Promutuel Assurance

Le plus pénible quand on prend la route pour les vacances, c’est assurément les nombreux « Quand est-ce qu’on arrive? » et autres « c’est loooooooooong»! Si vous désirez amuser vos enfants dans la voiture sans sortir le iPad et sans avoir à gérer des jouets, des livres et des crayons, voici quelques idées d’activités gratuites pour rendre le trajet plus amusant.

Mais avant de partir, assurez-vous de deux choses : que vous avez bien attaché le siège d’auto pour bébé (surtout en hiver, à cause de l’habit de neige) et que vous pourrez vous concentrer sur la route en évitant toute distraction au volant. Si vous avez un copilote, c’est encore mieux!

Pour les 2 à 6 ans

Même s’ils ne savent pas encore lire, les tout-petits peuvent participer aux jeux inventés, suffit d’adapter ces derniers!

Les détectives

Cette activité demande un minimum de préparation avant le départ, mais elle a l’avantage de pouvoir être répétée à chaque voyage. Faites imprimer une feuille (ou demandez à un enfant plus grand de faire les dessins) sur laquelle vous aurez identifié des pictogrammes : un sapin, une pancarte de vitesse, une pancarte avec un orignal, des voitures (à colorier de différentes couleurs), un gros camion, une montagne, alouette. Les enfants doivent alors trouver ces éléments sur le chemin. Il faut garder l’œil ouvert!

Qui suis-je?

À tour de rôle, imitez le bruit d’un animal ou les expressions préférées d’une personne de votre entourage. Les plus petits auront beaucoup de plaisir à deviner et à imiter les animaux de la ferme et du zoo, et les plus grands s’esclafferont avec leurs imitations de papa et maman. Beaucoup de rires en perspective!

Où suis-je? (à partir de 3 ans)

En expliquant ce que vous pouvez y faire, faites deviner un lieu aux passagers. Par exemple : « je prends un panier, je mets des céréales dedans… » ou « je plante ma tente, je vais marcher dans la forêt… ». C’est un jeu facile à faire deviner aussi aux petits de 2 ans, même s’ils ont plus de difficulté à faire deviner à leur tour.

20 questions (à partir de 3 ans)

Une personne choisit, dans sa tête, un animal ou quelqu’un de la famille. Les autres joueurs ont alors 20 chances de deviner à qui ou à quoi pense la personne, en posant des questions fermées auxquelles on peut répondre uniquement par oui ou non. On simplifie pour les plus petits en suggérant une personne ou un animal, car le concept de « question fermée » n’est pas tout à fait acquis pour les moins de 5 ans.

L’histoire inventée (à partir de 3 ans)

Le passager le plus jeune commence une histoire avec une seule phrase. Le deuxième plus jeune doit ensuite continuer l’histoire avec encore une phrase. On poursuit ainsi, une phrase à la fois, pendant plusieurs tours. Qu’est-ce qu’on va bien inventer en famille? C’est un jeu pratique si vous n’avez pas de passager à l’avant, car vous pouvez lancer ce qui vous passe par la tête tout en gardant les yeux sur la route!

Les parodies (dès 3 ans)

Prenez une comptine connue et changez les mots! Inventez vos parodies en famille, ensemble ou à tour de rôle. Une fois que les paroles drôles sont choisies, chantez en cœur votre version personnalisée! Ça peut même devenir votre chanson de famille.

La chaîne de rimes (à partir de 5 ans)

Croquette, moquette, coquette, trempette… qui brisera la chaîne de rimes? Voilà un jeu qui stimule le vocabulaire ainsi que la conscience phonologique (la capacité à découper les mots en sons et à reconnaître des similarités). Très utile pour les petits à la maternelle!

Pour les 6 ans et plus

L’alphabet à toutes les sauces

En commençant par la lettre A, repérez des objets sur la route et essayez de passer tout l’alphabet dans l’ordre : automobile, bébé, conducteur… Plus vos enfants sont vieux, plus vous pouvez ajouter des niveaux de difficulté en choisissant une thématique : les pays, les villes, ce qui se mange, etc.

La carte routière (à partir de 7 ans)

Si vous avez une imprimante à la maison, faites imprimer votre trajet et remettez-en une copie aux enfants. Demandez-leur de suivre le trajet et de jouer aux copilotes en se repérant avec les pancartes!

Des chiffres et des lettres (à partir de 9 ans)

Servez-vous des plaques d’immatriculation pour réviser des notions de mathématiques et de français… en ayant du plaisir! Sur le principe de l’émission française Des chiffres et des lettres, choisissez une plaque d’immatriculation (celle devant vous, par exemple) et utilisez les chiffres pour faire une équation et les lettres pour faire un mot. Par exemple, 756 JCD pourrait donner : 7+5-6=? Et « Joconde ». Avec les lettres, pour simplifier, vous pouvez aussi demander de créer une phrase, comme « j’aime les croissants au déjeuner », ou un acronyme, comme « le Jour du Concombre Déçu »!

Pour toute la famille

Les associations d’idées

Un joueur lance un mot et, à tour de rôle, chacun doit dire un autre mot par association d’idées. Par exemple : neige/mitaine/laine/ça pique/abeille/miel… Vous voyez comment ça peut devenir étonnant!

Ni oui ni non

Un classique qui ne se démode pas, car c’est assez difficile : saurez-vous vous retenir de répondre par oui ou par non à des questions fermées? (Cette question était un piège, bien entendu!)

Le jukebox

Ce jeu nécessite la présence d’un copilote à l’avant : celui-ci, muni d’un lecteur MP3 ou de son téléphone, fait jouer quelques secondes d’une chanson connue. Celui qui trouve le titre en premier gagne le droit de choisir une chanson à faire jouer au complet. Ça transforme les chicanes de « je ne veux pas écouter cette chanson » en jeu de vitesse et de rires! Augmentez le niveau de difficulté avec les plus grands en exigeant de nommer aussi l’artiste et, pourquoi pas pour les ados, le titre de l’album! Pour les plus petits, optez pour des comptines et des chansons de Noël.

Pour distraire toute la famille pendant un long trajet, ce ne sont pas les idées de jeux qui manquent. Avec un peu d’imagination, on arrive facilement à faire passer le temps dans le plaisir et la rigolade! Et pour partir l’esprit léger, n’oubliez pas d’avoir une assurance auto à jour, surtout si vous voyagez hors de la province ou avec un nouveau véhicule. Bonne route et… bonnes vacances!