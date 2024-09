• L’Audi Q5 2025 représente l’entrée en scène de la troisième génération du VUS de la marque allemande.

Ingolstadt, Allemagne — Depuis plus de 15 ans, l’Audi Q5 est l’un des VUS les plus populaires dans son segment en Amérique du Nord. Audi a d’ailleurs confirmé que 44 % des ventes du Q5 dans le monde ont lieu en Amérique du Nord.

La première génération, débarquée en 2008, s’est vendue à raison de 1,6 million d’unités. La seconde, produite au Mexique entre 2016 et 2024, s’est écoulée à 1,1 million d’exemplaires. Audi poursuivra la production au Mexique pour cette troisième édition.

Il s’agit du premier VUS basé sur la plateforme PPC (Premium Platform Combustion), qui va aussi servir de base à la prochaine Audi A5. Elle vise une meilleure économie grâce à la technologie MHEV plus.

Audi Q5 2025 — quoi de neuf ?

Le nouveau Q5 retire la poussière qui traînait dans le modèle sortant, avec un système multimédia plus moderne, des signatures lumineuses numériques personnalisables et des systèmes d’assistances à la conduite innovants. Le sportif SQ5 est lui aussi de retour avec cette nouvelle mouture. Un peu plus tard dans le cycle de vie du modèle, des versions hybrides rechargeables viendront élargir la famille.

Audi Q5 2025, de profil | Photo : Audi

Design du Audi Q5 2025

Les phares plus effilés donnent du caractère à l’ensemble de l’œuvre. La version S-Line ajoute des éléments de carrosserie sportifs, comme les tubes de rideaux d’air avec des accents chromés mats en anthracite. Sur le modèle SQ5, ces éléments adoptent un aspect chromé argenté mat.

Le style arrière est plus sobre. De la lunette arrière au bord inférieur de la bande lumineuse en forme tridimensionnelle, il y a une surface lisse, définie par la bande lumineuse avec une coupe nette sur toute la largeur du véhicule. On distingue le modèle SQ5 grâce à ses quatre sorties d’échappement jumelées, rondes, emblématiques.

Les populaires versions S-Line et variantes S sont équipées de jantes de 19 pouces de série et de 21 pouces en options.

Audi Q5 2025, intérieur | Photo : Audi

Audi Q5 2025, habitacle | Photo : Audi

Un habitacle repensé

La banquette arrière entièrement réglable peut être déplacée sur la longueur et inclinée, augmentant ainsi le volume du coffre ou le confort des passagers, selon les besoins. Avec les sièges arrière rabattus, le volume de chargement augmente jusqu’à 1473 litres, selon la variante du modèle.

Le couvre-bagage peut être rangé dans un compartiment spécialement conçu sous le plancher du coffre. Cela offre encore plus d’espace pour les bagages et un endroit sécurisé pour le couvercle.

On retrouve ensuite un plateau de chargement inductif et refroidi avec une puissance de recharge de quinze watts dans la console centrale avant, ainsi que deux ports USB-C à l’avant, et deux à l’arrière. En option, les ports USB à l’avant peuvent supporter des capacités de charge allant jusqu’à 60 watts ; les ports arrière peuvent même soutenir des capacités de charge allant jusqu’à 100 watts. Cela signifie que des appareils plus gros, comme des ordinateurs portables, peuvent être alimentés en toute sécurité pendant la conduite.

Des sièges sport confortables sont livrables en option avec toutes les variantes du modèle. De série, le Q5 est équipé de sièges en Tetraskin, une surface de cuir synthétique innovante à base de polyuréthane. Les banquettes de cuir sont en option. Le cuir Nappa et le cuir Nappa finement rembourré avec perforations sont livrables avec les modèles équipés de sièges sport.

La décoration en bois de chêne ou de noyer avec des pores ouverts, des composants en aluminium brossé ou le design Carbon Atlas sont tous possibles, au choix, pour la console centrale et les portes. Le nouvel éclairage ambiant immersif souligne les différentes couleurs et surfaces.

Le combiné d’instruments peut être personnalisé selon vos goûts.

Il existe trois variantes de concept intérieur : intérieur de base, intérieur de design avancé et intérieur de design S-Line.

Audi Q5 2025, volant, écrans | Photo : Audi

Technologie du Audi Q5 2025

Le composant central de l’habitacle est le « cockpit virtuel », qui repose devant le conducteur et le passager avant sous la forme des écrans du système MMI (Multimedia Interface) d’Audi. L’écran panoramique MMI, à conception incurvée et technologie à DELO (diodes électroluminescentes organiques), abrite le cockpit virtuel Audi de 11,9 pouces et l’écran tactile MMI de 14,5 pouces.

L’écran MMI du passager avant s’étend sur 10,6 pouces. Il est livrable en option et place le passager au cœur de la scène numérique. Cet écran peut être utilisé pour le divertissement, la navigation et la commande des véhicules. Les contrôles du système MMI sont connectées les uns aux autres dans l’architecture numérique E³ 1.2 et permettent la personnalisation via l’application myAudi.

La commande vocale intuitive de l’Assistant Google (option) est entièrement intégrée dans l’architecture électronique du véhicule. La connexion entre myAudi et l’application myAudi mobile permet un contrôle centralisé et synchronisé du véhicule à tout moment.

La nouvelle chaîne audio 3D avancé de Bang & Olufsen, qui est offerte en option, propose 23 haut-parleurs et crée un espace acoustique impressionnant.

Le système de caméra à 360 degrés, également une option, permet une vision panoramique du véhicule lors des manœuvres de stationnement.

Audi Q5 2025, avant | Photo : Audi

Motorisations du Audi Q5 2025

Au Canada, deux moteurs seront offerts. De base, on aura droit à un 4-cylindres turbo de 2,0 litres et 204 chevaux. Une baisse notable par rapport aux 261 forces de l’actuelle génération. Le couple arrive à 250 lb-pi, une autre baisse par rapport aux 273 en ce moment.

Toutefois, il y a des gains avec le SQ5 qui passe à 367 chevaux grâce à l’hybridation légère et à 406 lb-pi de couple.

Les moteurs à essence sont équipés de la technologie de désactivation des cylindres (COD : cylinder on demand) pour une meilleure efficacité énergétique.

Le châssis de base offre des amortisseurs adaptatifs avec contrôle de la suspension Audi drive select qui permet au conducteur de sélectionner les modes de conduite « Confort » ou « Dynamique ». Vous avez aussi droit à de nombreuses technologies d’assistances à la conduite, telles que l’assistance au maintien de la trajectoire, l’assistance à la conduite dans les embouteillages, et l’assistance au stationnement.

L’assistant de conduite adaptatif, une autre option, combine les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif et de l’assistance au maintien de la trajectoire pour offrir une conduite semi-autonome sur autoroute.

Audi Q5 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

Production au Mexique

Audi fabrique les modèles Q5 au Mexique depuis huit ans et produit également le nouveau Q5 à San José Chiapa. La proximité du marché nord-américain est un facteur important. Avec ce modèle, Audi entame le renouvellement de sa gamme de VUS avec des variantes à moteur thermique, ainsi que partiellement électrifiées.

Le mot de la fin

Les premiers Q5 vont faire leur apparition cet automne en Allemagne comme modèles 2025. Il faudra attendre à l’été prochain pour voir les premiers exemplaires au Canada qui seront sans doute des millésimes 2026. Le SQ5 va suivre un peu plus tard et pour 2027 il y aura une version hybride rechargeable.

Pour vous donner une idée du prix, le modèle de base se vend un trait au-dessus de 50 000 euros en Allemagne.

Audi Q5 2025, arrière | Photo : Audi

Audi Q5 2025, trois quarts avant | Photo : Audi

Audi Q5 2025, coffre | Photo : Audi

Audi Q5 2025, sièges arrière | Photo : Audi