Buick donne un aperçu de son prochain Enclave

La génération actuelle du Buick Enclave a fait ses débuts pour l’année 2019. La prochaine cuvée est en préparation et hier, Buick en a donné un aperçu en publiant quelques croquis de son produit.

Le modèle de production est attendu en cours d’année, comme millésime 2025.

On peut le discerner sur les images partagées, l’Enclave de troisième génération va adopter des lignes plus sculptées, plus agressives. L’approche est en lien avec ce que Chevrolet et GMC ont fait avec leurs versions de ce modèle, nommément les Traverse et Acadia, respectivement.

Aperçu du Buick Enclave 2025 Photo : Buick

Design du nouveau Buick Enclave 2025 Photo : Buick

Et à l’instar de ses cousins, l’Enclave 2025 sera toujours animé par un moteur à essence. Buick n’a rien partagé à cet effet, mais il est facile de deviner qu’il sera pourvu du même nouveau bloc 4-cylindres turbo de 2,5 litres des deux autres modèles, en remplacement du V6 de 3,6 litres qui était là depuis les débuts du véhicule en 2008. Une boîte automatique à huit rapports va faire équipe avec le nouveau moteur. La capacité de remorquage de 5000 livres devrait être conservée.

Tout demeure à confirmer, il faut le souligner.

À travers les lignes du nouveau VUS, on reconnaît une partie de la signature présentée avec le concept Wildcat, en 2022. Les nouveau Envison et Envista nous ont donné un aperçu de cette nouvelle signature chez Buick ; l’Enclave sera le troisième à l’adopter.

Pour ce qui est du premier véhicule électrique de Buick, il faudra attendre un peu encore avant de voir l’Electra E5 (appellation présumée). Aux États-Unis, Buick fait face à une situation particulière alors que près de la moitié de ses concessionnaires ont préféré un rachat de General Motors plutôt que d’avoir à investir pour mettre à niveau leurs installations pour le virage électrique.

L’année 2024 va nous en apprendre beaucoup sur la vitesse à laquelle le tout va se faire chez Buick.