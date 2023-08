Audi R8 : l’aventure se termine en 2023

Ça fait déjà plus de 15 ans qu’Audi commercialise la R8, mais puisque toute bonne chose a une fin, voilà que la compagnie confirme que l’année 2023 sera la dernière pour le super bolide.

Ceux qui souhaitaient commander un modèle devront agir rapidement.

Pour marquer l’occasion, Audi a mis sa R8 à l’honneur lors de la semaine d’activités automobiles de Monterey qui se déroule cette semaine et qui va culminer par la présentation du Concours d’Élégance de Pebble Beach, ce dimanche.

Ainsi, une poignée de R8 2023 vont participer à la réunion Rolex Monterey Motorsports qui est organisée à Laguna Seca. Les voitures seront utilisées pour des tours d’exhibition sur le circuit le 19 août, avec à leur tête Tom Kristensen, neuf fois vainqueurs au Mans, dans une RS e-tron GT, la voiture qui va servir de porte-étendard à la division Audi Sport après la disparition de la R8.

Audi R8 2023 bleu Photo : Audi

Chacune des R8 présentes à Monterey est porteuse d’une robe singulière, conçue par Frank Lamberty, le designer responsable du style extérieur de la R8 originale.

La nouvelle de la disparition de la R8 n’est pas une grande surprise, car ces dernières années, les annonces du genre ont été nombreuses. Le modèle réussissait toujours à survivre, cependant. Mais cette fois, il arrive vraiment à la croisée des chemins. L’année dernière, Audi a dévoilé l’édition spéciale R8 V10 GT RWD qui représente le chant du cygne pour le moteur V10 de 5,2 litres de la R8.

La nouvelle Audi R8 2023 Photo : Audi

La compagnie n’a rien annoncé pour la suite, mais on sait qu’elle s’est déjà engagée à ne lancer que des produits tout électriques à compter de 2026. Cet engagement s’étend à la division Audi Sport. La question d’une R8 électrique a déjà été avancée dans le passé.

D’ailleurs, en 2018, la compagnie présentait le concept PB18 e-tron, ce qui montre peut-être à quoi ressemblerait une remplaçante électrique. Cette étude était toutefois porteuse de batteries à semi-conducteurs, plus légères que les batteries actuelles (liquide), et plus rapides à recharger. Il s’agit d’une technologie que la société mère d’Audi, Volkswagen, prépare pour la seconde moitié de la décennie.

La cousine de la R8, la Lamborghini Huracán, est également sur le point de tirer sa révérence. Sa remplaçante va se pointer à la fin de 2024 et devrait utiliser une version de la plateforme en fibre de carbone de la Revuelto et un nouveau groupe motopropulseur V8 hybride rechargeable.