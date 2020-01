Les Audi SQ7 et SQ8 seront là dès le printemps

Les amateurs de produits Audi ET de véhicules de performance en ont toujours à se mettre sous la dent à cette adresse, mais au cours des prochains mois, ils ne sauront plus où donner de la tête. Après la présentation de la RS6 Avant il y a quelques semaines, on a eu la confirmation officielle que deux autres modèles axés sur la performance extrême allaient traverser l’océan Atlantique pour nous parvenir.

On parle des versions S des utilitaires Q7 et Q8. Et nous n’aurons pas à attendre longtemps pour les voir apparaître, car leur arrivée est prévue pour le printemps prochain. Comiquement, les amateurs de produits Audi ont déjà peut-être remarqué que les modèles apparaissent sur le site canadien du constructeur depuis le mois de décembre 2019.

Sous le capot de ces bêtes, on va retrouver un moteur V8 biturbo de 4 litres dont la cavalerie est de 500 chevaux, le couple de 568 livres-pieds. Incroyablement, c’est 92 chevaux et 22 livres-pieds de moins que ce que la version RS Q8 propose pour 2020. La puissance est bien sûr envoyée aux quatre roues, le tout via le travail d’une transmission automatique à huit rapports.

Photo : Audi Audi SQ8 2020

Au 0-96 km/h, on parle d’un temps de 4,3 secondes.

Quant au système intégral du véhicule, il avance un différentiel sport qui envoie, en condition normale, 60 % du couple vers l’arrière. Cependant, 80 % de la puissance peut être relayée à cet endroit, sans compter qu’elle peut être répartie de gauche à droite.

Un système à quatre roues directionnelles va aider ces mastodontes à être encore plus agiles.

Esthétiquement, les modèles présentent des faciès plus agressifs et vont reposer sur des roues de 20 ou 21 pouces dans le cas du SQ7, 21 et 22 pouces en ce qui concerne le SQ8. Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais mentionnons simplement que le Q7 affiche un prix de départ au-delà des 71 000 $ alors qu’il faut débourser plus de 82 000 $ pour profiter d’un Q8.