Lorsqu’il est question de véhicules électriques, la question du recyclage des batteries en intéresse plusieurs. C’est essentiel à la mission même de la voiture électrique, c’est-à-dire d’utiliser moins de ressources en bout de piste, au-delà de son cycle de vie.

Le recyclage de batteries vient donc offrir des possibilités et du côté de Nissan, il est intéressant de voir ce qu’on a réussi à faire avec les unités des plus anciennes LEAF. Concrètement, on transforme ces dernières pour en faire des sources d’énergie portables qui peuvent être utilisées pour de multiples usages lors de déplacement.

L’exercice met aussi en lumière une question qui se posait beaucoup à l’arrivée du modèle en 2011 ; est-ce que la batterie allait durer aussi longtemps que le véhicule ? Or, on a la réponse alors que plusieurs modèles ne sont plus sur la route, mais que leurs batteries sont récupérées pour avoir une autre vie.

Batterie dans la Nissan LEAF 2010 Photo : Nissan

Nissan a développé ces génératrices portables avec le fabricant d’électronique JVCKenwood et 4R Energy, une compagnie détenue conjointement par Nissan et Sumitomo qui travaille sur les véhicules écologiques et les systèmes de stockage d’énergie.

La source d’énergie, qui pèse 14,4 kg, est vendue l’équivalent d’environ 1500 $ CA au Japon. Les ventes à l’étranger n’ont pas encore débuté.

Les responsables de Nissan ont déclaré qu’ils testaient les batteries des LEAF retirées de voitures inutilisées, et qu’ils réutilisaient celles qui pouvaient encore tenir leur niveau de charge.

Et de l’extérieur, d’autres voies intéressantes se sont fait entendre, dont celle de Balakumar Balasingam, professeur agrégé d’ingénierie électrique et informatique à l’université de Windsor, en Ontario. Il explique que « Les batteries de véhicules électriques hors d’usage ont un grand potentiel dans les applications de stockage d’énergie. En l’absence d’une telle solution, des milliards de batteries de véhicules électriques seront fabriquées puis recyclées prématurément au cours de la prochaine décennie. Ce sera un problème pour le développement durable. »