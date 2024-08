Au mois de février dernier, BMW rappelait quelque 80 000 véhicules en raison d’un problème avec le module de freinage intégré de ces derniers. Celui-ci pouvait ne pas fonctionner comme prévu.

La compagnie vient d’élargir la portée de ce rappel à environ 278 000 véhicules. Le problème est à ce point sérieux que le constructeur interdit la vente des modèles concernés à l’échelle mondiale, selon ce que rapporte BMW Blog, qui s’est entretenu avec BMW.

Les modèles touchés sont les berlines électriques i5 et i7, de même que la Série 7, ainsi que les X1, X2, X3, X5, X6, X7 et XM des années 2023 à 2025.

Note importante, les véhicules précédemment rappelés et déjà réparés doivent retourner à l’atelier pour une nouvelle mise à niveau.

BMW X6 M Competition 2024 | Photo : BMW

Selon les documents de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) américaine, l’équivalent de Transports Canada, la défaillance possible du système de freinage intégré pourrait entraîner une réduction de la fonction d’assistance électrique.

En cas de problème, un témoin lumineux et un message apparaissent sur l’écran principal.

Un module de freinage défectueux peut entraîner des distances de freinage plus longues que prévu et un dysfonctionnement du système de freinage antiblocage et du contrôle de la stabilité. Toutefois, le problème n’affecte pas la capacité de freinage mécanique du véhicule ni sa fonction de freinage d’urgence.