Plus de détails sur le prochain BMW iX3 électrique

BMW a livré quelques détails supplémentaires concernant son iX3, le premier modèle de l’entreprise qui sera à la fois livrable avec un moteur à combustion et une approche hybride enfichable, ainsi qu’une motorisation entièrement électrique.

À propos de cette dernière, elle sera porteuse d’une batterie de 74 kWh, ce qui va permettre au VUS d’annoncer une autonomie intéressante. On parle de 439 kilomètres actuellement pour ce qui est du cycle européen, ce qui devrait se traduire par quelque chose autour de 400 bornes chez nous.

Le VUS va hériter de la cinquième génération de la technologie eDrive de BMW. Cette dernière a fait fondre de 30 % le poids des éléments qui la compose. La batterie prismatique NMC-811 utilisée avec le modèle aurait une densité énergétique de 20 % supérieure à celle de la technologie qui sera remplacée et qui sert encore certains produits de la marque.

Pour ce qui est du fonctionnement, un seul moteur électrique sera responsable d’animer les deux roues arrière. La puissance offerte sera de 286 chevaux et 295 livres-pieds de couple. BMW mentionne que l’accent a été mis sur la puissance initiale qui est livrée pour une accélération intéressante et le maintien de la puissance à plus haut régime.

La technologie qui va servir le iX3 sera également utilisée pour les futurs i4 et iNext qui doivent se pointer en 2021.