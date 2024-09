Des BMW qui changent de couleurs d’ici cinq ans ?

En janvier 2022, on vous faisait part d’une nouvelle technologie sur laquelle travaillait BMW, soit E Ink. Cette dernière permet à un véhicule de changer de couleur, selon l’envie du propriétaire.

Voilà que ladite technologie revient dans l’actualité cette semaine, car selon l’ingénieure derrière sa création, elle pourrait se retrouver en production d’ici trois à cinq ans au sein de la gamme BMW.

En entrevue lors de l’émission australienne Drive, Stella Clarke, l’ingénieure en question chez BMW, a indiqué que l’encre électronique pourrait très bien être une réalité à l’intérieur du délai mentionné. La chose pourrait simplifier la fabrication, puisque chaque exemplaire d’un modèle particulier recevrait la même encre électronique, qui pourrait ensuite être modifiée pour obtenir la couleur souhaitée par le client.

« L’objectif est d’offrir cette technologie à une large clientèle et le rêve est que, dans une usine automobile, il n’y ait plus de chambres traditionnelles réservées à la peinture au pistolet, mais que tous les modèles reçoivent l’encre électronique et que chaque voiture puisse prendre toutes les couleurs », a déclaré Stella Clarke lors de l’entrevue.

Selon ce que rapporte le site The Drive, qui rapporte cette nouvelle, la technologie serait également très économe en énergie. Concrètement, on explique que changer la couleur d’un véhicule ne consommerait que 20 watts, soit la même quantité d’énergie qu’une seule ampoule.

Stella Clarke mentionne toutefois que l’encre électronique ne sera pas bon marché, du moins au départ, comme c’est le cas avec toutes les nouvelles technologies.

Le concept BMW iX Flow, 2022, en 'transition' de couleur | Photo : BMW

Fait intéressant, Stella Clarke explique qu’elle a développé E Ink chez elle, dans son grenier, pendant la pandémie. C’est ensuite qu’elle a présenté la technologie à ses employeurs. Au CES de Las Vegas, en janvier 2022, on voyait cette dernière sur le concept iX Flow.

Outre le fait que changer la couleur de sa voiture selon son humeur est une belle excentricité, on peut imaginer des applications pratiques, aussi. Par exemple, par une journée très chaude, faire passer la teinte du noir au blanc aura pour effet de réduire la chaleur. Stella Clarke mentionne aussi qu’il serait possible de faire clignoter sa voiture dans un stationnement pour la retrouver facilement.

On peut aussi imaginer des situations plus problématiques où après un vol, le changement de couleur d’un véhicule peut rendre son repérage visuel plus difficile, voire impossible. Heureusement, il y a d’autres façons de repérer un véhicule.

Des questions de sécurité seront aussi soulevées. On ne peut pas imaginer des véhicules qui changent de couleur lorsqu’ils circulent sur la route, car cela serait distrayant pour les autres automobilistes. On peut imaginer qu’il ne serait possible de le faire qu’une fois à l’arrêt.

On peut aussi imaginer que certains pays vont permettre la pénétration de cette technologie sur leurs marchés, mais que d’autres vont l’interdire.