Los Angeles 2019 : BMW et un florilège de produits

Le groupe BMW a profité du Salon de l’auto de Los Angeles pour présenter une kyrielle de nouveaux produits. Du retour des X5 M et X6 M avec 600 chevaux à la première mondiale des Série 2 Gran coupe et M8 Gran Coupe, en passant par la nouvelle Mini John Cooper Works GT de 301 chevaux, sans oublier la Mini électrique SE et la M2 CS

La plus puissante des Mini à ce jour, la Mini JCW GP

Récemment présenté dans la Clubman JCW, le moteur 2-litres turbo de 301 chevaux a migré dans la version Cooper. Capable d’accélérer à 100 km/h en 5,2 secondes, le nouveau GP à deux places, basé sur la Mini 3-portes sera tiré en édition très limitée. Seulement 3000 exemplaires seront produits mondialement et 59 unités trouveront le chemin des routes canadiennes à un prix annoncé de 51 900 $. Chaque modèle sera numéroté de 0001 à 3000.

Photo : Mini Mini John Cooper Works GP 2020

Une MINI électrique

À l’autre bout du spectre, la compagnie a officialisé le retour de la Mini électrique 2020 3-portes. Annoncée à 39 900 $, vous aurez droit au rabais provincial (au Québec) de 8000 $ et fédéral de 5000 $.

Alimentée par un moteur électrique d’une puissance de 184 chevaux et d’un couple de 199 livres-pieds, elle est capable d’un 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. La batterie lithium-ion de 93 ampères/h d’une puissance brute de 32,6 kWh offrira une autonomie évaluée entre 185 et 200 km. La Mini peut se recharger sur les bornes rapides CCS Combo DC de 50 kW, ce qui devrait permettre une récupération de 130 à 145 km en une demi-heure.

BMW Série 2 Gran Coupé

BMW présentait en primeur mondiale sa plus récente Série 2 qui reprend un style adopté par d’autres modèles de la famille, le Gran Coupe. Sa silhouette effilée, avec des épaules plus larges et des fenêtres latérales sans cadre, lui confère une apparence sportive élégante. Vous avez aussi 430 litres d’espace pour le coffre. Le lancement sur le marché débutera en mars 2020 et le nouveau modèle sera produit à l’usine BMW de Leipzig.

Les modèles seront livrables sous la forme des 228i xDrive et M235i xDrive. On retrouve le même 4-cylindres de base que dans la Série 3 pour la version 228 avec ses 241 chevaux, alors que la version 235 dépasse légèrement les 300 chevaux.

La transmission intégrale intelligente et un différentiel mécanique à glissement limité sur l’essieu avant améliorent encore les capacités sportives de la voiture. Une technologie d’assistance avancée au conducteur et un système d’exploitation ultramoderne (offert en option avec l’assistant personnel intelligent BMW) renforcent le caractère haut de gamme de la BMW Série 2 Gran Coupe.

Photo : B.Charette BMW Série 2 Gran Coupé 2020

BMW M2 CS

On reste dans la famille de la Série 2, mais dans sa version extrême avec la M2 CS. Une recette qui a bien fonctionné avec la Série 3 se transporte maintenant dans la Série 2.

Conçue pour les courses amateurs et le nouveau segment Clubsport, la BMW M2 CS Racing sera livrable à partir de 2020. La puissance repose sur un 6-cylindres en ligne biturbo de 3 litres et 450 chevaux. Vous pouvez choisir une suspension Adaptive M, ainsi que des jantes en alliage léger forgées de 19 pouces avec pneus Cup.

La nouvelle BMW M2 CS accélère de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes avec la boîte de vitesses manuelle à six rapports de série ou en 4 secondes avec la boîte de vitesses optionnelle à double embrayage M (M DCT) à sept rapports. La liste des options de la nouvelle BMW M2 CS comporte également des freins en céramique M Carbon.

Parmi les points forts de la conception épurée du poste de pilotage, citons la console centrale et les garnitures de panneaux de porte en PRFC, les sièges très légers M Sport, les accoudoirs en Alcantara et une bande de garniture intérieure avec insigne rouge « CS ».

Photo : BMW BMW M2 CS 2020

BMW M8 Gran Coupe

Pour continuer avec la même approche, BMW présentait aussi en primeur mondiale la M8 Gran Coupe qui offre la même silhouette et les épaules puissantes qui caractérisent les autres modèles Gran Coupe et une extrémité arrière sculptée de manière distincte et des caractéristiques spécifiques à M.

La puissance provient d’un moteur V8 de 4,4 litres à haut régime utilisant la dernière technologie M TwinPower Turbo, qui développe 600 chevaux dans le modèle régulier et 617 chevaux dans la M8 Competition Gran Coupe.

Le système de transmission intégrale M xDrive transmet la puissance du moteur à la route via une interaction à commande centrale avec le différentiel Active M situé sur l’essieu arrière. La désactivation du système de contrôle de la stabilité met en jeu le mode à deux roues motrices, avec un entraînement alimenté exclusivement par les roues arrière.

BMW annonce un 0-100 km/h en 3,3 secondes pour le modèle régulier et 3,2 secondes pour la version Competition. Aucun prix n’a encore été annoncé, mais il faudra s’attendre à une note supérieure à 200 000 $.

Photo : B.Charette BMW M8 Gran Coupe 2020

Retour des X5 M et X6 M

Après une courte absence, les X5 M et X6 M reviennent en force en 2020 avec le même V8 que l’on retrouve dans les autres produits M qui fournit 600 chevaux et 617 dans la version compétition. La puissance du moteur est transmise à la route au moyen d’une transmission M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic, du système de transmission intégrale M xDrive avec réglage sur mesure et d’un différentiel M actif sur le pont arrière.

Ces gros VUS vous amèneront à 100 km/h en 3,9 et 3,8 secondes, selon la version.