Lors d’une table ronde organisée aujourd’hui par BMW et Toyota, nous apprenons que les deux constructeurs renforcent leur collaboration dans le domaine des véhicules à hydrogène. Ils souhaitent développer conjointement la prochaine génération de technologie de pile à combustible qui équipera le premier véhicule de série à hydrogène de BMW, prévu pour 2028. Ce partenariat stratégique vise à accélérer l’innovation et à rendre la mobilité hydrogène plus accessible.

BMW a confirmé que son premier modèle de production à hydrogène sera intégré à la gamme existante, offrant ainsi une nouvelle variante de motorisation aux consommateurs.

BMW poursuit les essais de son iX5 Hydrogen à travers une vingtaine de marchés mondiaux. En tout, c’est un million de kilomètres d’essais qui sont prévus pour valider la durabilité et l’efficacité de la technologie, et ce, sous différentes conditions environnementales et opérationnelles. Toyota est l’un des seuls constructeurs à proposer un modèle à hydrogène avec sa Mirai. Les deux fabricants ont souligné aujourd’hui que leurs solutions respectives « conserveront leurs identités et caractéristiques de marque distinctes ».

La Toyota Mirai | Photo : D.Boshouwers

L’importance de l’infrastructure

Reconnaissant l’importance de soutenir une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, BMW et Toyota travaillent également à encourager le développement de réseaux de distribution. Cela comprend la collaboration avec des partenaires industriels pour établir des normes et des pratiques qui faciliteront le déploiement à grande échelle de l’hydrogène comme une solution de rechange, et ce, pour les véhicules passagers et commerciaux.

Dans le cas des deux manufacturiers, on veut clairement promouvoir l’hydrogène non seulement comme une solution technologique crédible, mais aussi comme une solution complémentaire aux véhicules électriques, en particulier dans les régions où le déploiement de l’infrastructure de recharge électrique pourrait être difficile.

L’hydrogène offre des avantages clés, notamment sa capacité à stocker de l’énergie renouvelable. En unissant leurs forces avec d’autres acteurs de l’industrie, ainsi que des gouvernements, les deux entreprises souhaitent accélérer le développement d’une économie basée sur l’hydrogène, rendant cette technologie plus accessible et abordable pour les consommateurs et les entreprises.