Toyota travaille sur une solution innovante qui pourrait simplifier grandement la vie des propriétaires de véhicules à pile à combustible (FCEV = Fuel Cell Electric Vehicle). Cette dernière permettrait de réduire la taille des réservoirs d’hydrogène traditionnels en les remplaçant par des cartouches portables qui sont assez petites pour être transportées dans un sac à dos.

En théorie, elles pourraient alimenter tout, des cuisinières aux véhicules. Lorsqu’elles sont vides, il suffit de les remplacer ou de les recharger.

Le rêve de l’hydrogène en difficulté

Les véhicules à hydrogène étaient censés représenter l’avenir : zéro émission à l’échappement et un ravitaillement aussi simple que celui des voitures à essence. Pourtant, la réalité est bien différente. Les stations-service sont cruellement absentes.

Ces cartouches plus petites peuvent être changées facilement | Photo : Toyota

Changer vos réservoirs à domicile

Imaginez ne plus avoir à attendre à la station-service. Au lieu de cela, vous pourriez simplement changer les réservoirs d’hydrogène chez vous, un peu comme remplacer les piles de votre détecteur de fumée. C’est exactement le concept des nouvelles cartouches portables d’hydrogène de Toyota. Ces cartouches sont beaucoup plus petites que celles des véhicules FCEV actuels — de la taille d’un grand sac de camping — et vous pourriez les échanger facilement, comme des bonbonnes de propane.

Bien que Toyota n’ait pas encore précisé la quantité d’hydrogène qu’une seule cartouche pourrait contenir, les images générées par ordinateur indiquent une capacité de 4,7 litres et une pression de 525 bars. Cela équivaut à environ 161 grammes d’hydrogène.

À titre de comparaison, une Toyota Mirai de deuxième génération peut stocker jusqu’à 5,65 kg d’hydrogène, ce qui signifie qu’il faudrait environ 35 cartouches pour atteindre la même quantité. Ce n’est pas idéal, mais des améliorations sont à prévoir.

Deux cartouches d'hydrogène portables | Photo : Toyota

Un premier pas vers une nouvelle ère énergétique

Selon Toyota, ces cartouches ont été conçues pour rendre l’hydrogène « familier et sécuritaire », utilisable dans une multitude de situations quotidiennes. Lors du Salon de la Mobilité du Japon de 2024, Toyota a présenté une cuisinière à hydrogène, développée en collaboration avec Rinnai Corporation, comme première application concrète de cette technologie.

Même si ces réservoirs portables ne sont pas encore produits de façon massive, Toyota est activement à la recherche de jeunes pousses et de partenaires pour développer et commercialiser ces cartouches. Autrement dit, il faudra encore patienter avant de voir des voitures à hydrogène avec des cartouches remplaçables sur nos routes. Mais l’idée fait rêver.