Photo : BMW BMW X7 2023, profil

BMW donne à son VUS phare une transformation assez importante pour 2023. La nouvelle édition du X7 présente un style renouvelé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et sa version de base xDrive40i reçoit un moteur 6 cylindres plus puissant qui livre plus de chevaux.

L’extérieur

Les changements les plus évidents dans l'apparence du X7 se situent à l'avant, avec des phares divisés en deux parties : les feux de jour supérieurs et les feux d'éclairage avant inférieurs - une première pour BMW. Les feux supérieurs reçoivent un encadrement plus brillant, alors que pour les phares c’est l’inverse. Le design de la calandre a été modifié, et elle est maintenant disponible avec un éclairage.

À l'arrière, les changements sont plus légers, les feux arrière ayant un design plus sculpté et présentant des motifs géométriques dans les coins des zones éclairées. BMW propose également des roues de 23 pouces vraiment grandes pour ceux qui le souhaitent.

Parmi les 14 couleurs proposées pour la finition extérieure, il y a une nouvelle couleur appelée Sparkling Copper Grey. Le bleu Marina Bay métallisé est disponible exclusivement pour la BMW X7 M60i. Les finitions « BMW Individual » Ametrine métallisée, Dravit Grey métallisé, Tanzanite Blue II métallisé et Frozen Pure Grey métallisé sont également disponibles.

Photo : BMW BMW X7 2023, intérieur

L’intérieur

L’habitacle a lui aussi subi une importante mise à jour, à commencer par le panel incurvé qui abrite les écrans pour les données du conducteur et pour le système multimédia (le premier mesure 12,3 pouces, le second 14,9). BMW a également redessiné les bouches d'aération et les panneaux du tableau de bord, ainsi que la console centrale qui ne comporte plus de gros pommeau de levier de vitesse. Les conducteurs utiliseront désormais une petite palette à bascule.

Photo : BMW BMW X7 2023, moteur (M60i)

Sous le capot

En termes de capacités, le grand changement est une augmentation de la puissance pour le modèle de base xDrive40i, via un moteur turbo 6 en ligne de 3,0 litres assisté d'un système hybride doux de 48 volts. La puissance de ce groupe motopropulseur est de 275 ch et le couple de 383 lb-pi, soit 40 et 52 de plus que l'an dernier, respectivement. BMW affirme que le système d'assistance hybride peut brièvement porter le couple à 398 lb-pi au besoin. Le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est estimé à 5,8 secondes.

L'autre moteur se trouve dans le X7 M60i, et il s'agit d'un V8 turbo de 4,4 litres mis à jour qui développe 523 ch et 555 lb-pi de couple (inchangé par rapport à l'an dernier) et qui est également doté du système d'assistance hybride léger. Le nouveau V8 bénéficie des avantages thermodynamiques d'un collecteur d'échappement transversal, de turbocompresseurs symétriques et d'un refroidissement externe de l'huile moteur. Comme pour le moteur de base, la transmission est une automatique Steptronic Sport à 8 rapports équipée d'un Launch Control et d'une fonction Sprint. Le temps d'accélération pour le 0-100 km/h est de 4,8 secondes.

Notez que l'offre pour le X7 2023 comprend une variante Alpina XB7 pour ceux qui ont besoin d'encore plus de puissance et de performances que celles énumérées ci-dessus. Ce modèle ne sera toutefois lancé qu'au début de l'année 2023.

Les autres changements pour 2023 comprennent une suspension pneumatique et une direction réajustées, ainsi que des supports, ressorts et amortisseurs plus rigides.

Photo : BMW BMW X7 2023, trois quarts arrière

Technologie et équipements

Comme vous l'avez sans doute deviné, il y a plusieurs mises à jour technologiques pour 2023, dont l'inclusion de série sur tous les modèles de la détection des piétons et des cyclistes pour le freinage d'urgence automatique et le système de prévention des collisions avant, ainsi que des sièges chauffants à mémoire de forme. Parmi les nouvelles options figurent une mise à jour de la fonction Parking Assistant Professional, des profils de conducteur et une fonction de clé numérique permettant de verrouiller et déverrouiller la voiture avec un téléphone. La navigation bénéficie également d'une vue en réalité augmentée qui permet d'afficher les rues et les virages en superposition sur un flux vidéo.

Prix

Le modèle de base X7 xDrive40i est proposé à un prix de départ de 108 500 $, tandis que le PDSF du X7 M60i est fixé à 129 000 $. Le X7 2023 devrait arriver chez les concessionnaires dans la seconde moitié de l'été 2022.