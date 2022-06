BMW présente le X1 2023 de nouvelle génération

Photo : BMW BMW X1 2023, profil

Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles en ce qui concerne le nouveau BMW X1 2023 que le constructeur vient de présenter pour l'Amérique du Nord. La bonne est qu'il arrive, et qu'il a reçu une révision assez complète. La mauvaise ? Comme précédemment, notre marché n'aura droit qu'à une seule variante et à une seule motorisation, contrairement à l'Europe, qui reçoit de plus, cette année, une version tout électrique, l'iX1.

Espoirs déçus mis à part, voici sur quoi repose le nouveau VUS de poche X1 2023 : un moteur 4-cylindres turbo de 2,0-litres développant 241 chevaux et 295 lb-pi de couple, associé à une nouvelle transmission à double embrayage à sept rapports. Toutes les versions reçoivent de série le système à quatre roues motrices de BMW, ce qui signifie qu'elles reçoivent également l'appendice xDrive dans leur nom.

Consultez les véhicules à vendre disponibles près de chez vous

Photo : BMW BMW X1 2023, avant

Sur le plan esthétique, le nouveau X1 s'inscrit dans la lignée des autres refontes récentes de la gamme BMW, il est donc carré (et plus long de 24 mm, plus large de 24 mm et plus haut de 44 mm, avec un empattement plus long de 22 mm et des voies élargies), la calandre continue de s'agrandir et elle est surmontée de phares amincis, entre lesquels se trouve un capot enveloppant. La partie arrière est assez similaire à celle du X5, le seul changement notable étant les feux de position modifiés.

En plus des options de roues de 18 et 19 pouces (avec de nouveaux designs), les acheteurs peuvent également, pour la première fois, choisir des roues de 20 pouces. Parmi les nouvelles options de couleur, on trouve l'Orange Utah, que l'on voit ici. Les acheteurs peuvent également ajouter l’ensemble M Sport pour embellir leur X1.

Photo : BMW BMW X1 2023, intérieur

Le nouveau X1 accueille également dans son habitacle le nouvel écran incurvé de BMW, bien que sa taille et sa forme soient légèrement modifiées pour tenir compte des dimensions de ce modèle sous-compact. Il intègre un écran de données conducteur de 10,25 pouces et un écran tactile multimédia de 10,7 pouces. Sur cet écran, on accède au système d'infodivertissement iDrive de huitième génération. D'autres éléments de design du tableau de bord et de la console centrale sont soit exclusifs (buses de ventilation), soit empruntés à d'autres modèles BMW récents.

Pour des raisons de praticité, les sièges arrière se rabattent en format 40/20/40. BMW promet un espace accru pour les épaules et les coudes des occupants de la rangée avant. Et le passage à une console de type flottante ajoute de l'espace de rangement en dessous.

BMW livrera les premières unités du X1 2023 avant la fin de 2022. Nous pouvons nous attendre à des informations sur les prix à l’approche de cette période.