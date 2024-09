La situation en ce qui a trait à l’infrastructure de recharge pour les véhicules électriques demeure inquiétante en Amérique du Nord. Aux États-Unis, seuls le District de Columbia, le Vermont, le Massachusetts et le Rhode Island atteignent présentement le ratio optimal de bornes de recharge par nombre de véhicules électriques, selon un récent rapport publié par les groupes Here Technologies et SBD Automotive.

Alors que l’adoption des véhicules électriques croît à travers les États-Unis, 47 États n’ont toujours pas atteint ce ratio crucial.

Un ratio difficile à atteindre pour la plupart des États

Le nombre idéal de bornes de recharge publiques varie selon les États, en fonction des réseaux routiers, de la densité de population et du taux d’adoption des véhicules électriques. Cependant, l’objectif national est clair : un ratio optimal de 9 à 10 véhicules électriques par borne de recharge. Actuellement, seuls quatre territoires y parviennent. Ce déséquilibre pourrait s’aggraver à mesure que le marché des véhicules électriques mûrit, nécessitant une infrastructure de recharge plus robuste et une planification à long terme.

L’infrastructure de recharge en retard aux États-Unis

Selon Robert Fisher, expert en électrification chez SBD Automotive, le marché américain des véhicules électriques est en retard par rapport à l’Europe. Cela est dû aux densités de population variables à travers le pays, notamment à l’intérieur d’États ruraux comme le Wyoming et le Dakota du Sud, où la demande en bornes pourrait être plus faible, mais néanmoins essentielle. Par ailleurs, les États-Unis pourraient finir par avoir plus de bornes privées, allégeant ainsi la pression sur le réseau public.

Un problème de rythme entre VÉ et bornes de recharge

L’industrie des véhicules électriques fait face à un dilemme : faut-il d’abord installer plus de bornes ou vendre davantage de véhicules ? Un manque d’infrastructures de recharge peut freiner les ventes de véhicules électriques, tandis qu’une surabondance de bornes à l’intérieur de zones où l’adoption est faible peut entraîner des pertes pour les propriétaires de ces bornes.

L'Acura ZDX Type S, en Californie | Photo : D.Boshouwers

Les disparités entre les États : qui progresse et qui stagne ?

Un classement des États selon leur ratio VE-borne révèle que le Delaware, le District de Columbia, le Massachusetts et le Nevada se classent en tête. En revanche, des États comme l’Idaho, l’Arkansas et l’Alaska sont au bas du tableau.

L’expansion du nombre de bornes a connu une croissance de 33 % par rapport à l’année précédente, stimulée par des investissements publics et privés. La Californie, par exemple, a ajouté plus de 6000 bornes en une seule année.

Les programmes fédéraux : un soutien crucial, mais lent à se mettre en place

Le programme national d’infrastructure pour véhicules électriques, lancé il y a deux ans, alloue cinq milliards de dollars pour développer un réseau de recharge à travers le pays. Toutefois, sa mise en œuvre reste lente, avec seulement 33 bornes ouvertes dans six États à ce jour. Cette lenteur est due à une coordination complexe entre les États et une série d’approbations réglementaires.

Problèmes de fiabilité et vitesse de recharge : des défis persistants

Un autre obstacle important est la fiabilité des bornes existantes. À l’intérieur d’États comme Hawaï et l’Alaska, plus de 10 % des bornes publiques étaient hors d’usage lors de la compilation du rapport. La lenteur des bornes dans certaines régions, notamment dans le Michigan, continue également de poser problème, ce qui affecte la progression du classement de ces États.

Alors que la demande en véhicules électriques croît rapidement, le réseau de recharge doit suivre un rythme tout aussi rapide. Si le soutien gouvernemental est bien présent, des défis subsistent quant à la fiabilité, à la répartition géographique et à la vitesse de déploiement des bornes. À long terme, l’équilibre entre l’offre et la demande de bornes sera un facteur déterminant dans la réussite de la transition énergétique.

Le Subaru Solterra, en Californie | Photo : D.Boshouwers

.. État/territoire Ratio optimale Ratio actuelle Différence District de Columbia 6.4 11.1 +4.7 Vermont 6.8 8.1 +1.3 Massachusetts 8.4 8.7 +0.3 Rhode Island 6.5 6.6 +0.1 Connecticut 8.2 8.0 -0.2 Maine 6.0 5.7 -0.3 Wyoming 4.0 3.3 -0.7 New York 9.2 7.3 -1.9 Kansas 8.1 6.1 -2.0 Missouri 8.1 6.0 -2.1 North Dakota 4.1 1.8 -2.3 South Dakota 5.6 3.0 -2.6 West Virginia 5.8 2.6 -3.2 Maryland 12.3 9.0 -3.3 Delaware 11.4 8.0 -3.4 Arkansas 7.6 3.8 -3.8 Colorado 13.8 9.9 -3.9 Iowa 8.8 4.7 -4.1 Utah 13.1 8.5 -4.6 Nebraska 9.5 4.9 -4.6 Mississippi 7.3 2.4 -4.9 Montana 10.1 4.8 -5.3 North Carolina 13.1 7.6 -5.5 Tennessee 12.2 6.5 -5.7 Ohio 11.1 5.4 -5.7 New Mexico 11.9 6.2 -5.7 Alabama 10.0 4.1 -5.9 Minnesota 13.0 7.1 -5.9 Georgia 13.8 7.8 -6.0 South Carolina 11.4 5.4 -6.0 Louisiana 9.6 3.3 -6.3 Pennsylvania 12.9 6.5 -6.4 Michigan 11.9 5.4 -6.5 Oregon 16.9 10.3 -6.6 Indiana 12.5 5.7 -6.8 New Hampshire 13.0 5.8 -7.2 Kentucky 12.4 4.9 -7.5 Virginia 16.4 8.9 -7.5 Nevada 17.7 10.0 -7.7 Wisconsin 13.6 5.6 -8.0 Idaho 15.5 5.9 -9.6 California 22.7 12.7 -10.0 Washington 21.6 11.3 -10.3 Texas 19.5 7.4 -12.1 Arizona 21.5 9.0 -12.5 Florida 20.6 7.8 -12.8 Illinois 23.1 7.9 -15.2 Alaska 21.2 5.7 -15.5 Oklahoma 19.7 3.7 -16.0 Hawaii 26.6 9.3 -17.3 New Jersey 28.6 9.8 -18.8

Source: Here Technologies and SBD Automotive