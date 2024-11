GM franchit le cap des 300 000 véhicules électriques vendus

General Motors (GM) se hisse au deuxième rang des ventes de véhicules électriques aux États-Unis avec plus de 300 000 unités vendues depuis 2016, et plus de 370 000 en Amérique du Nord. Avec la stagnation des ventes chez Tesla, le moment semble propice pour GM d’accroître sa clientèle grâce à une gamme élargie de véhicules 100 % électriques.

Une course serrée : GM dépasse Hyundai et talonne Tesla

GM a récemment devancé de façon notable Hyundai, qui propose actuellement trois modèles électriques (un quatrième est attendu en 2025). Pour maintenir cet élan, GM ajoute de nouveaux véhicules électriques à sa gamme, une stratégie cruciale pour accroître ses parts de marché.



Le Chevrolet Silverado EV | Photo : Chevrolet

GM et Tesla : concurrence et complémentarité

Bien que Tesla garde la première place du marché américain des véhicules électriques, l’accès au réseau de chargeurs Tesla est désormais accessible à tous les modèles GM, un avantage certain pour les clients des deux marques. Toutefois, avec une compétition croissante, GM sait que le chemin pour rattraper Tesla sera long.

Une offre électrique diversifiée chez GM

Actuellement, GM propose huit modèles électriques répartis entre les marques Chevrolet, GMC et Cadillac. Parmi eux, le Chevrolet Equinox EV et la camionnette Silverado EV se distinguent, cette dernière offrant une autonomie exceptionnelle de 724 km. Aussi, l’engagement de Cadillac à devenir une marque exclusivement électrique d’ici 2030 témoigne de l’ambition de GM à long terme.

Le Chevrolet Equinox EV | Photo : Chevrolet

Une croissance durable pour GM

Malgré un démarrage tardif en 2016 avec la Chevrolet Bolt, GM enregistre une croissance continue de ses ventes de véhicules électriques, même si Tesla reste largement en tête avec plus de 654 000 unités vendues en 2023 aux États-Unis.

Cette constance des ventes de GM, face à un marché en pleine mutation, est de bon augure pour le constructeur qui vise à se démarquer avec des modèles répondant aux attentes variées des consommateurs.

La croissance des ventes de véhicules électriques de GM est une bonne nouvelle pour ce vétéran de l’industrie automobile. Avec l’arrivée de nouveaux véhicules, GM semble prêt à continuer sur sa lancée. Toutefois, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, l’avenir nous dira si GM peut consolider sa position de dauphin derrière Tesla.