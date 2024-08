Cadillac dévoile son concept Opulent Velocity

|

On avait eu droit à une courte vidéo nous le présentant, où rien n’était vraiment visible. Aujourd’hui, on peut l’admirer de la poupe à la proue ; on parle ici du concept Opulent Velocity de Cadillac, qui vient d’être dévoilé dans le cadre des activités de la semaine automobile de Monterey.

Le modèle, c’est une évidence, se tourne vers l’avenir en matière de design, mais surtout de motorisation. L’avenir de la série V est électrique chez Cadillac, et l’étude dévoilée nous en donne un aperçu.

Bien sûr, avec ce genre de modèle, on a rarement des informations sur ce qui l’anime, car on parle surtout d’un exercice de style ici, un style qui nous montre les orientations de la marque en matière de design.

Concept Cadillac Opulent Velocity, de profil | Photo : Cadillac

Et quel design ! Les lignes du modèle, spectaculaires, nous montrent à quel point les designers peuvent s’éclater davantage lorsqu’il est question d’un modèle électrique, alors qu’on n’a pas à prévoir un espace traditionnel pour le moteur et les rouages d’entraînement. Voilà pourquoi la voiture est très basse. Elle est aussi très allongée, ce qui nous donne l’impression qu’elle est prête à fendre le vent.

Et si la présence d’un pilier A est notable, on ne retrouve pas vraiment de pilier B, mais plutôt un immense pilier C qui s’étend des flancs jusqu’à la lunette arrière. Disons que de l’intérieur, la visibilité doit être très limitée.

La signature arrière n’est pas sans rappeler ce qu’on voit un peu avec la berline de grand luxe Celestiq.

Les signatures lumineuses sont singulières et évidemment dominées par des DEL, tellement présentes en grand nombre qu’un effet 3D est visible à l’arrière.

Concept Cadillac Opulent Velocity, phare | Photo : Cadillac

Concept Cadillac Opulent Velocity, | Photo : Cadillac

Concept Cadillac Opulent Velocity, intérieur | Photo : Cadillac

À l’intérieur, on découvre un habitacle épuré, typique des études de la sorte. Les occupants avant disposent de deux sièges anguleux greffés à la console centrale. L’arrière semble présenter l’aspect d’une grande banquette incurvée.

La planche de bord est également dépouillée. Elle comprend toutefois un volant, qui peut se rétracter lorsque le véhicule fonctionne de façon autonome. Et si vous cherchez un écran pour les informations relatives à la conduite, oubliez-le, car lesdites informations de ce modèle apparaissent au pare-brise.

Bien sûr, nous ne verrons pas ce modèle entrer en production. Ce qui sera intéressant à surveiller, comme avec tous les concepts, c’est l’inspiration qui sera tirée de ce dernier avec les futurs véhicules de production de la marque.

Ce qui est certain, c’est que Cadillac ne chôme pas, elle qui nous a présenté le concept Sollei il y a quelques jours à peine, une autre étude de style plutôt réussie. Cette dernière a toutefois plus de chance d’aboutir sur les routes.

Concept Cadillac Opulent Velocity, portes ouvertes | Photo : Cadillac

Concept Cadillac Opulent Velocity, de haut, portes ouvertes | Photo : Cadillac

Concept Cadillac Opulent Velocity, sièges | Photo : Cadillac

Concept Cadillac Opulent Velocity, design avant | Photo : Cadillac