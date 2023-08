Cadillac Celestiq 2024 : un prix de départ à 340 000 $ US

• Le prix de départ de la Cadillac Celestiq 2024 a été fixé à 340 000 $.

Lorsqu’un premier prix a été avancé pour la Cadillac Celestiq, tout le monde a sursauté. En effet, on annonçait l’an dernier que le prix de cette voiture serait d’au moins 300 000 $, en fonds américains.

On apprenait du coup que la compagnie ne visait rien de moins que les Rolls-Royce et Bentley de ce monde avec ce modèle. Avec le prix de départ de 340 000 $ US qui vient d’être dévoilé, on comprend que c’est exactement dans cet univers que va aller jouer cette imposante berline électrique.

En ajoutant les différentes options qui seront offertes, on imagine facilement une facture qui va avoisiner les 400 000 $ US.

Cadillac Celestiq 2024 : et le prix au Canada ?

Chez nous ? Rien n’a été annoncé encore, mais on peut facilement imaginer une facture entre 400 000 $ et 500 000 $.

La toute nouvelle Cadillac Celestiq 2024 Photo : Cadillac

Pour avoir vu la voiture, elle est imposante et impressionnante. Avec un tel prix, un assemblage à la main et un impressionnant niveau de personnalisation, elle a tous les outils pour aller jouer dans la cour des berlines de très grand luxe.

Reste à savoir quelle sera la réaction du public, mais les premières réactions semblaient excellentes. Cadillac a même déclaré que les premiers propriétaires de modèles travaillaient à personnaliser leur future monture. Comme c’est le cas avec tous les autres modèles construits à la main, il est possible d’opter pour différentes couleurs pour la carrosserie, les cuirs intérieurs, les jantes, etc. De plus, Cadillac propose 115 pièces différentes qui peuvent être imprimées en 3D pour une touche unique.

L'intérieur de la Cadillac Celestiq 2024 Photo : Cadillac

Le premier modèle destiné au public sera assemblé en décembre 2023 au centre technique de l’entreprise qui est situé à Warren, au Michigan. Une section spéciale de l’endroit a été désignée comme le centre des artisans et il sera réservé à la création des modèles.

Seules six voitures seront construites à la fois. Cadillac anticipe une production annuelle d’environ 500 unités. Le constructeur dispose également d’une « installation ultramoderne » à la Maison Vanderbilt, spécialement réservée aux clients de la Celestiq pour qu’ils puissent personnaliser leur voiture.

Rappelons que la Celestiq sera équipée d’une batterie Ultium de 111 kWh, ce qui sera suffisant pour offrir une autonomie estimée à 500 kilomètres. La capacité de recharge pourra atteindre 200 kW. Chaque essieu sera équipé de son propre moteur et, ensemble, la puissance déployée sera d’environ 600 chevaux, alors que le couple avoisinera les 640 livres-pieds. Le 0-100 km/h va pouvoir s’abattre en quelque 4,0 secondes.

Le modèle va aussi profiter de la plus récente version du système de conduite semi-autonome Super Cruise de GM. Selon la compagnie, ce dernier va fonctionner sur 95 % des scénarios de conduite aux États-Unis et au Canada. En ce moment, le système peut opérer sur quelque 644 000 km à travers les deux pays.