Cadillac dévoile le concept Sollei

Cadillac a dévoilé aujourd’hui le genre de concept que l’on ne voit plus ; une décapotable. Le véhicule prend le nom de Sollei et fait référence à l’étoile qui nous réchauffe. Non, il n’y a pas une faute de frappe dans le nom. Le Sollei sert à montrer à quoi pourrait ressembler un cabriolet moderne, et électrique, au sein de la famille Cadillac.

Le véhicule a été dévoilé à la maison Cadillac Vanderbilt, où la berline Celestiq est construite, à Warren, au Michigan.

Le concept Cadillac Sollei | Photo : Cadillac

Cadillac n’a pas apporté de précision quant à ce qui anime ce modèle, mais on peut deviner que la structure Ultium est ici sollicitée, elle qui accueille tous les nouveaux produits électriques de l’empire de General Motors (GM).

Outre son style spectaculaire, le concept Sollei emprunte quantité d’éléments aux produits de la marque, y compris l’écran incurvé qui domine le tableau de bord et qui va se trouver avec la Celestiq, ainsi que la famille Escalade pour 2025.

Pour ce qui est de la configuration intérieure, on parle d’une approche 2+2. Le cuir est bien sûr à l’honneur, mais ce qui frappe, c’est la teinte utilisée, la même qu’à l’extérieur. Cette couleur, connue sous le nom de Manila Cream, a été utilisée à la fin des années 50 avec certains modèles de la marque. Autre touche notable, les boiseries qui tapissent les dossiers des sièges sont là pour rappeler les rayons du soleil.

Le concept Cadillac Sollei | Photo : Cadillac

Le concept Cadillac Sollei | Photo : Cadillac

L’habitacle montre aussi de quelle façon différents matériaux durables peuvent être mis à profit, comme un cuir fabriqué à partir de mycélium, qui se veut la structure souterraine des champignons et autres produits du genre. Ce cuir est aussi notamment pour certaines parties du tableau de bord.

Quant au design extérieur, une simple analyse nous fait découvrir beaucoup de similitudes avec la berline Celestiq, qui sera produite de façon très limitée et vendue à très grand prix, soit quelque 350 000 $ US.

Cela nous laisse croire que Cadillac envisage peut-être la production d’une telle voiture, toujours à tirage limité, elle qui pourrait profiter de la technologie mise en place pour la production de la Celestiq.

Il faudra voir, mais Cadillac est assurément très agressive avec son virage électrique et ses plans concernant de nouveaux modèles.

Le Sollei n'est pas le seul concept attendu par Cadillac cette année. En mars, la marque a présenté le concept Opulent Velocity, qui laissait entrevoir son potentiel de performance en tant que véhicule électrique.

Le concept Cadillac Sollei | Photo : Cadillac