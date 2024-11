• Les Sollei et Celestiq de Cadillac font rêver. Encore plus quand on les voit de près.

Sterling Heights, Michigan - Quand est-il facile de justifier de s'absenter du bureau et de sauter dans un avion pour voir une voiture qui ne verra peut-être jamais la lumière du jour ? Lorsqu'il s'agit d'un cabriolet de luxe pétillant comme le concept Sollei de Cadillac.

Cela fait des mois qu’on la voit, cette voiture, oui - mais en images. Et si une image vaut mille mots, voir la voiture de près vaut mille images. Nous avons donc eu l'occasion de voir, de toucher (dans une certaine mesure), de sentir et de ressentir la Sollei, et elle n'a pas déçu. Il s'agit d'une merveille de style et de couleurs évoquant la côte californienne des années 60, combinée à une technologie et à des équipements modernes. Parmi les éléments qui frappent, les dossiers des sièges qui sont en vrai bois courbé (magnifique), un minibar pliable avec des verres à portée de main et une fantastique finition jaune qui vous chuchote « été » à l'oreille.

La Cadillac Celestiq | Photo : D.Boshouwers

La Cadillac Celestiq, intérieur | Photo : D.Boshouwers

La Cadillac Celestiq, deuxième rangée de sièges | Photo : D.Boshouwers

La Cadillac Celestiq, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Pauvre Celestiq

L'ironie de la chose, c'est que la voiture que nous avons un peu ignoré à l’entrée du centre de design de Cadillac pour nous approcher de la Sollei est une voiture qui est actuellement en production. Il s'agit de la Celestiq, et je dois préciser que le terme « production » a une signification particulière dans son cas. Cette voiture est construite à la main et est une voiture de production quasi totalement personnalisée. Et oui, elle a le prix qui va avec.

Cadillac a fixé le prix de départ de la Celestiq à 340 000 $ aux États-Unis, mais il s'agit là d'un chiffre presque théorique, car quiconque achète l'une de ces voitures va se laisser aller à ses fantaisies intérieures en termes d'extras, de matériaux et autres, ce qui fera grimper le prix à des niveaux stratosphériques. Il se trouve que le jour même de notre visite, le modèle a été vendu pour la première fois à un client canadien. Gardez l'œil ouvert (en fait, ne le faites pas, vous vous fatiguerez les yeux en vain - il s'agit d'une seule unité, pour l'instant, pour tout le Canada, et elle ne sera pas prête avant un certain temps).

Le concept Cadillac Sollei, de profil | Photo : D.Boshouwers

Un modèle ensoleillé

Il est facile de comprendre pourquoi la Sollei, vision ensoleillée de Cadillac d'un éventuel futur cabriolet de luxe entièrement électrique sur mesure, peut faire de l'ombre à quelque chose d'aussi céleste que la Celestiq. Le cabriolet 4 places a des proportions longues et élégantes qui évoquent les Cadillac classiques construites en carrosserie et comporte un certain nombre de détails fabriqués à la main.

Dans le plus pur esprit californien, elle cherche également à atteindre un certain niveau de respect de l'environnement. Les tapis de chargement et les pochettes des tapis de porte, par exemple, sont fabriqués à partir de Fine Mycelium, un matériau bio-sourcé développé par MycoWorks et fabriqué à partir de la structure des racines des champignons.

Le concept Cadillac Sollei, tableau de bord | Photo : D.Boshouwers

Le concept Cadillac Sollei, arrière des sièges | Photo : D.Boshouwers

Comme la Celestiq, la Sollei dispose d'un écran numérique de 55 pouces d'un montant à l'autre, et elle accueille les occupants à leur arrivée par une chorégraphie d'éclairages extérieurs. Les choses ne s'arrêtent pas là, puisque vous disposez d'un ensemble personnalisé d'appels d'oiseaux que vous pouvez écouter, avec un journal d'accompagnement, cela va sans dire.

On ne sait toujours pas si le Sollei aura un avenir en tant que modèle de production. On peut certainement imaginer que le même type de clientèle qui se payerait une Celestiq soit tenté d'ajouter l'une de ces voitures à sa collection. Pour l'instant, Cadillac se contente de qualifier le Sollei d'« exercice de design imaginatif » et de suggérer ce à quoi pourrait ressembler les voitures de luxe faites sur mesure à l'ère de la mobilité électrique.

L'entreprise considère certainement ce projet comme une sorte de ballon d'essai, et ce ne serait pas la première fois qu'un ballon d'essai atterrit dans le pipeline des véhicules de production. Nous verrons bien.

En tout cas, on peut s'attendre à ce que certaines innovations esthétiques et technologiques présentées ici se frayent un chemin vers des modèles plus réguliers de Cadillac (ou d'autres marques de GM) dans les années à venir.

Le concept Cadillac Sollei, avant | Photo : D.Boshouwers

Le concept Cadillac Sollei, trois quarts arrière | Photo : D.Boshouwers

Le concept Cadillac Sollei, calandre | Photo : D.Boshouwers

Le concept Cadillac Sollei, habitacle | Photo : D.Boshouwers

Le concept Cadillac Sollei, trois quarts avant | Photo : D.Boshouwers

Avec l'été qui s'éloigne dans la partie profonde du rétroviseur, c'est avec un léger sentiment de mélancolie que nous jetons un dernier regard, pour l'instant, sur cette décapotable. Mais bon, le printemps prochain n'est qu'à quelques mois ! Et qui sait, si la Celestiq se vend à quelques unités de plus que les 1 exemplaires vendus jusqu'à présent au Canada, peut-être que Cadillac passera à l'étape suivante avec la Sollei.

Le petit Optiq

Le Cadillac Optiq 2025 | Photo : D.Boshouwers

Maintenant que nous nous sommes amusés à rêver à des voitures de luxe à toit ouvert que seul le 1 pourcent peut s'offrir, nous devons mentionner que Cadillac a également pris le temps, lors de notre visite, de nous donner un aperçu plus détaillé du futur Optiq. Il s'agit d'un modèle beaucoup plus pertinent pour la quasi-totalité des consommateurs, puisqu'il suit la voie tracée par le Lyriq, VÉ très bien accueilli, en tant qu'option électrique de luxe plus abordable.

La Cadillac Optiq a pour but d'attirer un public plus large vers l'expérience électrique à la Cadillac. Dans un format plus compact, il imite le Lyriq en offrant un intérieur spacieux (plancher plat) et un grand espace de chargement pour son segment, ainsi que des technologies modernes à profusion, y compris un grand écran tactile.

Le Cadillac Optiq 2025, avant | Photo : D.Boshouwers