Cadillac vient de présenter l’ensemble Precision qui sera offert avec la CT5-V Blackwing 2025. Ce dernier propose des ajustements mécaniques et technologiques.

En gros, ce groupe vise à optimiser l’expérience de conduite offerte par la CT5-V Blackwing et son gros moteur puissant en affinant la réponse de la suspension et en intégrant des technologies avancées pour assister le conducteur.

Les ajustements à la suspension permettent une réponse plus immédiate et une meilleure stabilité à haute vitesse. Cela permet une conduite plus précise, essentielle pour les amateurs de performance. Les freins ont également été revus pour fournir une capacité accrue, ajoutant ainsi à la sécurité lors de conditions de conduite dynamiques.

À l’intérieur, l’ensemble Precision ajoute à la CT5-V Blackwing des sièges sport exclusifs qui fournissent un meilleur soutien, ce qui est appréciable lorsqu’on pousse la machine ou qu’on emprunte des parcours sinueux. Ces baquets sont habillés de cuir luxueux afin de souligner le luxe inhérent à la marque Cadillac. Des accents décoratifs spécifiques et une finition méticuleuse renforcent l’aspect haut de gamme de l’habitacle.

En matière de technologie, l’ensemble intègre un système avancé d’aides à la conduite pour améliorer la sécurité et le confort au volant. L’affichage tête-haute est une autre caractéristique notable, lui qui projette des informations importantes directement dans le champ de vision du conducteur, ce qui permet de maintenir l’attention sur la route.

L’ensemble Precision vient donc offrir une mise à niveau assez complète qui améliore chaque aspect de la CT5-V Blackwing.

Les détails concernant les prix seront divulgués à l’approche de la date de lancement, au troisième trimestre de 2024.