• Porsche a dévoilé par erreur le design de la nouvelle 911 Turbo sur son outil de configuration allemand.

Porsche enchaîne les nouveautés cette année, dévoilant plusieurs modèles et éditions spéciales, dont la 911 de base et la GTS 2025.

Dernière en lice, la 911 Turbo restylée a été dévoilée accidentellement sur l’outil de configuration du marché allemand. C’est Ari, un observateur d’automobiles bien connu en Allemagne, qui a découvert la fuite. Il a remarqué que le modèle Turbo apparaissait sur le visuel de l’option du régulateur de vitesse pour la 911 Carrera, avec des caractéristiques distinctives : quatre sorties d’échappement et des ailes arrière très larges.

Bien que Porsche ait depuis corrigé l’erreur, l’image reste visible sur le compte Instagram d’Ari.

Image de la Porsche 911 Turbo 2025 | Photo : Porsche

Un design subtilement rafraîchi avec la 992.2

Malheureusement, seul l’arrière de la voiture a été révélé et la qualité de l’image n’est pas optimale. Cependant, quelques détails distinctifs ressortent clairement. Le pare-chocs arrière a été modifié avec une cavité de plaque d’immatriculation plus marquée et des évents verticaux à chaque extrémité qui remplacent les sorties d’air carrées du modèle 992.1. Les embouts d’échappement sont désormais carrés, et la partie regroupant le diffuseur semble plus massive.

On retrouve les réflecteurs horizontaux habituels, et l’on s’attend à voir le modèle arborer les nouveaux phares de Porsche, incluant les clignotants intégrés, ainsi que des ajustements subtils à l’avant.

Bien que ce rafraîchissement semble discret sur papier, il est clair qu’en personne, cette nouvelle 911 Turbo ne passera pas inaperçue.

Motorisation hybride pour le modèle 2025

Il y a une semaine, Porsche a confirmé que la 911 Turbo 2025 utiliserait la technologie de batterie Varta, déjà présente sur le dernier modèle GTS, confirmant ainsi l’arrivée de l’hybridation pour la 992.2 Turbo.

Il reste à voir si cette Turbo maintiendra un moteur biturbo classique ou si elle adoptera un seul turbo électrique comme la GTS. Toutefois, la première option semble la plus probable pour cette génération, avec une nouvelle configuration plus radicale prévue pour la prochaine.

Avec des images déjà visibles sur certains outils de configuration, la présentation officielle de la nouvelle 911 Turbo ne devrait plus tarder. On s’attend à une annonce dès le début de 2025, voire avant la fin de l’année. En attendant, Porsche continue de proposer l’édition anniversaire des 50 ans de la 911 Turbo.