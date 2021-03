Bientôt une voiture qui offre un massage pour vos pieds ?

On s’est habitué, avec les années, aux sièges massants sur quantité de véhicules. Un jour, on pourrait bien découvrir les bienfaits de massages aux pieds alors qu’on circule sur la route.

En fait, c’est General Motors (GM) qui a inventé un système qui permet aux passagers de se faire masser les pieds alors que le véhicule dans lequel ils se trouvent est en déplacement. Non, pas le conducteur, quand même ! La compagnie a décrit cette caractéristique dans une demande de brevet, mais elle n’a pas annoncé publiquement si elle avait l’intention de lancer cette innovation sur le marché.

La demande de GM a été déposée en février. C’est le site Jalopnik qui l’a aperçu. Le brevet décrit un système qui permet d’intégrer la technologie dans le plancher, un peu comme celle des sièges qui se trouvent à l’intérieur de ceux-ci. Est-ce que le tout sera intégré dans le tapis de sol ou dans une surface supplémentaire qui viendrait s’ajouter à l’équipement ? Ce n’est pas clair au moment d’écrire ces lignes.

Photo : General Motors Brevet de General Motors

En matière d’ingénierie, le système est décrit comme suit : « une pluralité d’éléments pneumatiques positionnés sur le plancher du véhicule, un dispositif de génération de pression d’air, ainsi qu’une pluralité de lignes de connexion, chacun en communication avec l’un des éléments pneumatiques et avec le dispositif de génération de pression d’air ».

En fait, on parle essentiellement d’une pompe à air électrique qui gonfle une série de coussins interconnectés, le tout selon une séquence préprogrammée qui simule un massage.

Quel modèle pourrait bien avoir droit à cette technologie chez Cadillac ? Le VUS Escalade vient d’être repensé, donc on oublie ça pour l’instant. Cependant, avec le VUS Lyriq, ou encore la berline Celestiq qui sera positionnée comme la voiture la plus luxueuse et la plus chère du portfolio de GM, ça aurait plus de sens. Construite en grande partie à la main, cette dernière va coûter plus de 200 000 $ lorsqu’elle va se pointer sur le marché en 2022.

La chose sera amusante à surveiller. Le dépôt d’un brevet par un constructeur ne signifie en rien que son invention va voir le jour, mais il est toujours intéressant de voir ce que les marques de luxe étudient comme nouvelles technologies pour satisfaire leur clientèle, mais aussi pour se démarquer de la concurrence.