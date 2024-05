Essence et électricité vont coexister chez Cadillac en 2030

En 2021, Cadillac promettait de devenir une marque tout électrique à compter de 2030. Récemment, alors que nous participions à un événement concernant un modèle de la marque, on a eu droit à un son de cloche quelque peu différent.

Concrètement, Cadillac ne change pas d’idée concernant l’offre tout électrique promise pour la fin de la décennie. Elle a déjà présenté le Lyriq et l’Escalade IQ, alors que les VUS Vistiq et Optiq, ainsi que la berline de grand luxe Celestiq, s’apprêtent tous à faire leurs débuts.

La différence, c’est que l’abandon des moteurs à essence pourrait être plus lent que prévu. Autrement dit, en 2030, les deux types de groupes motopropulseurs (électrique et essence) vont coexister. La chose a été confirmée aux membres des médias par John Roth, le responsable de la marque.

Évidemment, personne chez Cadillac n’ose se mouiller sur le moment exact où les moteurs à essence disparaîtront. D’une part, on n’a pas l’habitude de partager des informations sur l’avenir, mais d’autre part, nous sommes certains que toutes les décisions envisagées ne sont pas coulées dans le béton. Les tendances du marché et la demande des consommateurs vont jouer un rôle majeur dans les décisions qui vont se prendre.

Même si les ventes de véhicules électriques continuent de progresser, on sent une certaine prudence dans les milieux concernant le rythme de croissance. Le site Automotive News nous rappelle d’ailleurs que Cadillac a proposé des rachats à certains de ses concessionnaires américains qui ne souhaitaient pas investir pour des chargeurs et autres équipements nécessaires à la vente de véhicules électriques. Plus d’un a choisi de se retirer en 2021.

John Roth a déclaré que Cadillac sera guidé par les préférences des consommateurs pour les véhicules électriques pendant la transition. « L’idée d’avoir le luxe du choix dans notre portefeuille est une force concurrentielle », a-t-il déclaré.