Cadillac, la marque de luxe de General Motors, a annoncé hier qu’elle venait d’améliorer son système de suspension MagneRide et que ce dernier, en version 4.0, allait être le plus réactif de l’histoire de l’automobile.

Et lequel était le plus réactif avant ? La version remplacée, soit la troisième génération du système développé par l’entreprise. En fait, pour vous donner une idée, la quatrième mouture du dispositif sera jusqu’à 45 % plus rapide.

Les nouveaux amortisseurs MagneRide 4.0 feront partie de l’équipement de série des modèles CT4-V et CT5-V 2021, et ils seront offerts avec la CT5 Sport où ils feront partie d’un ensemble de performance V qui va aussi inclure des améliorations supplémentaires à la suspension, ainsi qu’un différentiel à glissement limité.

Ils seront d’office avec les modèles Escalade Sport et Platinum 2021, en plus d’être livrable sur certains VUS pleine grandeur de la famille GM.

Photo : Cadillac Cadillac Escalade Sport 2021

Et à quoi sert une suspension qui agit plus rapidement ? En fait, elle s’adapte de façon plus instantanée aux variations de l’état de la route et, par conséquent, contribue à maintenir le niveau de confort optimal à bord, ainsi que le meilleur contact possible du pneu avec le bitume.

Comme son nom l’indique, l’approche MagneRide est dotée d’amortisseurs remplis de fluide magnétorhéologique. Ce dernier, essentiellement, est un liquide dont la viscosité peut être ajustée à l’aide d’un champ magnétique. Plus elle est élevée, plus l’amortissement est rigide ; et vice versa.

Dans le système MagneRide, des électroaimants sont utilisés pour contrôler la viscosité sur la base des informations sur la surface de la route, informations recueillies par des capteurs de roues et une unité de mesure inertielle (mesure du mouvement du corps). Dans la nouvelle version 4.0, ces systèmes de mesure fonctionnent quatre fois plus rapidement qu’avec la génération précédente.

Il existe également de nouveaux systèmes pour contrôler la friction et la température à l’intérieur de l’amortisseur, ce qui permet d’obtenir des performances plus douces et plus régulières, notamment lors d’une conduite axée sur la performance, a déclaré Cadillac.

Il ne fait aucun doute que les amortisseurs MagneRide 4.0 seront également offerts de série sur les prochaines versions Blackwing des berlines CT4-V et CT5-V.