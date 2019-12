Cadillac va présenter le tableau de bord du futur

Au cours des 10 dernières années, nous avons été témoins d’avancées spectaculaires en matière de présentation à la hauteur du tableau de bord des véhicules. D’abord, les écrans sont tranquillement apparus pour servir les systèmes multimédias. Puis, depuis quelques années, ce sont les écrans traditionnels (tachymètre, indicateur de vitesse, etc.) qui ont été remplacés par des unités tout à fait spectaculaires. On n’a qu’à penser à ce qui se passe du côté de Mercedes-Benz pour en saisir tout le sens.

Et bien, Cadillac s’apprête aussi à donner un grand coup en la matière. La marque de luxe de GM vient de publier une vidéo donnant un aperçu de son modèle Escalade 2021 et à l’intérieur de celle-ci, un clin d’œil à un tableau de bord à écran incurvé à affichage OLED (Organic Light Emitting Diodes, soit Diodes électroluminescentes organiques).

Après les téléviseurs présentant ce design, voici maintenant les tableaux de bord.

Cadillac mentionne que son VUS sera le premier de l’industrie à présenter ce type de bloc d’instruments. En tout, en diagonale, l’écran va mesurer 38 pouces. Cependant, on parle d’une combinaison de panneaux qui vont s’étendre sur un peu plus de 3 pieds plutôt que d’un seul écran.

Ce qui promet d’être intéressant, c’est la qualité de ce dernier. On mentionne qu’il offrira deux fois la densité d’un écran de télévision 4K en matière de pixel. La palette de couleur sera la plus vaste de l’univers automobile et les noirs seront plus profonds que jamais.

Pour voir cette merveille à l’œuvre, il faudra patienter jusqu’au 4 février prochain alors que le tout sera présenté à Los Angeles dans le cadre de la semaine réservée aux Oscars.

Et si vous cherchez la thématique, dites-vous qu’à Hollywood, Beverly Hills et les environs de Los Angeles, les Cadillac Escalade sont aussi nombreux que les Honda Civic chez nous.