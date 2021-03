Une camionnette GM à 9000 $… pour la Chine

Les camionnettes sont les véhicules les plus vendus en Amérique du Nord et elles ne sont pas données. Même les modèles de taille intermédiaires se vendent à des prix salés. Ils en offrent beaucoup aux consommateurs, mais tout cela a un prix.

Ford pourrait bientôt vendre un nouveau pick-up, le Maverick, à quelque 20 000 $ américains, mais on est encore loin du prix demandé pour dernière offre chinoise de GM, le Zhengtu.

Cette camionnette compacte est la dernière offre de Wuling, une marque régionale que General Motors possède dans le cadre d’une coentreprise avec SAIC Motor de Shanghai. Le modèle de base est proposé à partir de 9034 $, tandis que la version à cabine double est livrable pour seulement 9048 $. Les deux sont propulsés par le même moteur 4-cylindres de 1,5 litre offrant la modeste puissance de 99 chevaux. On le devine, la présentation intérieure est spartiate. L’objectif du produit est simple ; le travail.

La principale qualité du véhicule est sa caisse, qui, selon Motor1, est plus longue de quatre pouces que la plus imposante boîte offerte avec le Chevrolet Colorado chez nous. Elle dispose également de flancs rabattables, en plus du traditionnel hayon, ce qui permet au conducteur de transporter des marchandises exceptionnellement grandes ou larges. Étant donné que cette caractéristique utilise des parties du côté de la caisse qui accueilleraient traditionnellement les feux, ceux-ci ont été déplacés sur le pare-chocs arrière pour créer une allure unique.

Unfortunately for those who would like to see this type of product available here, that’s just not going to happen. The model is intended for the Chinese market only. In any case, from the looks of it, we're not sure it would pass the crash tests required to meet standards here.

Still, the product is fun - and it's always worth taking a look at what's available elsewhere, especially at this kind of price.