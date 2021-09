Des camions et des VUS Nissan NISMO bientôt chez nous ?

Le nom NISMO (Nissan Motorsports) renvoie à la performance chez Nissan. Jusqu’ici, nous avons eu droit à des voitures portant son traitement, notamment la 370Z récemment, la GT-R, ainsi que la Sentra. Le VUS Juke y a même en droit il y a quelques années, rappelons-nous.

Eh bien voilà que Nissan étudierait la possibilité d’étendre son offre aux États-Unis au-delà des voitures. La compagnie verrait bien en fait des camionnettes et des VUS NISMO. La nouvelle a été partagée par le site Automotive News, citant les propos d’une entrevue réalisée avec le chef de la direction de la marque NISMO, Takao Katagiri.

Ce dernier a confirmé que de nombreuses discussions avaient lieu en interne concernant cette possibilité.

L’ajout de l’approche NISMO aux camionnettes et VUS de la marque permettrait à Nissan d’offrir plus de choix, bien sûr, mais aussi une réponse à certains rivaux, comme Toyota avec les variantes TRD de ses modèles. Et considérant que la majorité des ventes en Amérique du Nord sont l’affaire de VUS et de pick-up, il serait logique que la compagnie exploite la chose.

Nissan a déjà lancé un VUS NISMO, mais pas pour notre marché. Ce dernier, c’est le Patrol, l’équivalent de l’Armada qui nous est proposé. Celui-ci a fait ses débuts au tournant de 2021. Il offre plus de puissance, une structure renforcée et porte des accents visuels comme un ensemble de carrosserie et des garnitures intérieures en fibre de carbone.

Quant aux modèles qui pourraient un jour avoir droit au traitement, on ne peut que spéculer pour l’instant, mais il faut regarder du côté des ventes pour trouver des candidats potentiels. On pense instinctivement au Rogue et au Pathfinder.

Aucune idée non plus si le marché canadien est dans les plans pour ces éventuelles versions. On peut imaginer que oui, mais rien n’est évidemment confirmé pour le moment.

Nous surveillerons la situation de près.