Première voiture : comment obtenir sa carte grise en 2024 ?

En 2024, l'acquisition de sa première voiture reste une étape emblématique de la vie, symbolisant une nouvelle forme de liberté et d'indépendance. Mais avant de prendre la route, l'une des premières démarches indispensables à ne pas oublier pour rouler légalement est l'obtention de sa carte grise. Ce document administratif atteste de la propriété du véhicule. Mais comment obtenir sa carte grise en cette année 2024, marquée par l'évolution des technologies et des procédures administratives ?

Pourquoi et comment obtenir une carte grise pour votre véhicule ?

En France, la loi exige que vous demandiez un certificat d'immatriculation, communément appelé "carte grise". La carte grise est le terme utilisé dans le langage courant pour désigner le certificat d'immatriculation d'un véhicule. Elle liste le numéro, appelé numéro SIV, ainsi que la date de première immatriculation du véhicule, ses caractéristiques, l'identité de son propriétaire et la conformité du véhicule. Il est important de noter que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la carte grise ne sert pas de preuve de propriété du véhicule, mais plutôt de preuve d'immatriculation.

Si la situation du conducteur change, il faudra effectuer la démarche pour changer le titulaire d'un véhicule afin d'obtenir un nouveau document à apposer sur le véhicule. Attention : ne pas disposer d'un certificat d'immatriculation peut entraîner une lourde amende. L'amende pour défaut de certificat d'immatriculation peut aller jusqu'à 750 euros, bien qu'en général elle soit d'un montant forfaitaire de 135 euros. Le conducteur dispose d'un mois pour obtenir sa carte grise, tant pour les véhicules neufs que d'occasion, sous peine de recevoir une amende lors d'une inspection.

Sachez également que si vous perdez votre carte grise ou si elle est détériorée, vous pouvez rapidement faire un duplicata de carte grise en suivant les procédures en ligne adéquates.

Comment obtenir une carte grise pour la première fois

Et oui, en fonction de la nature de votre nouveau véhicule, les démarches ne sont pas les mêmes. Occasion ou neuf, vous devrez suivre quelques étapes avant de prendre le volant de votre nouveau véhicule…

Véhicules neufs

Avant de conduire votre nouveau véhicule pour la première fois, vous devez obtenir votre carte grise, que vous ayez acheté votre véhicule en France ou à l'étranger. Pour les véhicules neufs, il existe trois options pour les immatriculer :

Par le biais du professionnel qui vous a vendu le véhicule : celui-ci peut se charger lui-même de faire la demande d'immatriculation, Par le biais d'un professionnel agréé : celui-ci se chargera de la procédure d'immatriculation pour le compte du conducteur, En ligne, sur le site de France Titres (le nouveau nom de l'ANTS), où toutes les démarches pour obtenir un certificat d'immatriculation sont effectuées exclusivement en ligne depuis le 6 novembre 2017.

Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, les préfectures et certaines sous-préfectures mettent à disposition des espaces numériques où cette demande peut être faite en ligne. La carte grise définitive est envoyée par courrier postal sécurisé dans des délais variables.

Véhicules d'occasion

Le conducteur dispose d'un mois à partir de la date d'achat pour effectuer la demande de carte grise de son véhicule d'occasion. Il est nécessaire de fournir les documents suivants lors de l'utilisation d'un professionnel agréé :

L'original de la carte grise signée par l'ancien propriétaire, mentionnant impérativement "Vendu le..." avec la date et l'heure de la vente,

Le formulaire Cerfa n°13757*03, complété et signé par tous les co-propriétaires du véhicule,

Un justificatif d'identité et de domicile pour chaque co-propriétaire,

Un mandat au professionnel agréé si une autre personne que le propriétaire gère la procédure.

Dans tous les cas, il peut être nécessaire de passer un contrôle technique si votre véhicule a plus de quatre ans. Une fois cette étape franchie, vous recevrez votre nouvelle carte grise par courrier sécurisé dans un délai variable.

Combien coûte une carte grise en 2024 ?

L'année 2024 marque une hausse des tarifs de la carte grise dans plusieurs régions françaises, suite à l'augmentation des taux de la puissance fiscale. La taxe régionale est fixée librement par chaque conseil régional et représente la troisième source de revenus fiscaux après la TVA et la TICPE. Depuis le 1er janvier 2024, certains véhicules coûtent plus cher à immatriculer dans certaines régions. En Île-de-France, le taux pour un cheval fiscal passe de 46.15 euros à 54.95 euros, soit une hausse de 19%. En Normandie, il augmente de 11 euros pour atteindre 46 euros. Dans le Centre-Val de Loire, le prix du cheval fiscal passe de 49,80 € à 55 €, soit une augmentation de 5,20 €. Quant à Hauts-de-France, la taxe régionale grimpe de 34.50 € à 36.20 €. À noter que la Corse garde le tarif le plus bas avec 27 euros depuis 2008.

Dans certaines régions, les véhicules électriques, hybrides, GPL et E85 bénéficient d'une exemption de la taxe régionale lors de l'immatriculation. Cette mesure s'applique en Auvergne-Rhône-Alpes et en Corse, où les propriétaires de véhicules écologiques peuvent obtenir leur carte grise gratuitement. Dans les Hauts-de-France, une réduction de 50% est accordée sur la taxe régionale pour ces types de véhicules, encourageant ainsi l'adoption de solutions de mobilité respectueuses de l'environnement.

Bon à savoir : certaines régions décident de mettre un terme aux exemptions fiscales pour les véhicules écologiques. En Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Centre-Val de Loire, les véhicules hybrides, GPL et E85 ne bénéficient plus de ces avantages fiscaux en 2024.

Comment se préparer à cette hausse des tarifs ?

Pour les futurs acheteurs de véhicules, il est important de s'informer sur cette hausse des tarifs d'immatriculation et de planifier en conséquence. Par exemple, cela peut impliquer de prendre en compte le coût supplémentaire pour l'achat d'un nouveau véhicule ou d'envisager des options plus écologiques. Finalement, cette hausse des tarifs d'immatriculation soulève la question de savoir si elle pourrait ralentir la transition vers une mobilité plus durable et respectueuse de l'environnement. Seul l'avenir nous dira quel impact ces changements auront sur le marché automobile français.

Obtenir sa première carte grise nécessite de rassembler certains documents et de choisir parmi différentes options pour effectuer les démarches en ligne ou via un professionnel agréé. La législation impose des délais stricts et des amendes assez élevées pour ceux qui ne respectent pas ces dispositions. Vous êtes désormais en mesure de réaliser ces formalités sans problème et ainsi rouler en toute légalité sur les routes françaises.