Le printemps est enfin arrivé ! Officiellement, la saison débute à la fin du mois de mars, mais avec notre climat capricieux, ce n’est parfois qu’à la fin d’avril ou au début de mai que les températures deviennent suffisamment clémentes. La limite idéale est lorsque les températures moyennes dépassent les sept degrés Celsius.

C’est à ce moment qu’il faut penser à changer ses pneus d’hiver pour ses pneus d’été.

Les pneus d’hiver sont spécialement conçus pour les températures froides et les conditions enneigées. Lorsque le mercure grimpe, leur gomme, plus tendre, s’use rapidement sur l’asphalte chaud, réduisant leur efficacité et leur adhérence. Passer aux pneus d’été n’est pas seulement une question de performance ; c’est une mesure essentielle pour votre sécurité et votre portefeuille. Les pneus d’été offrent :

Une meilleure adhérence sur surfaces sèche et mouillée

Une réduction de la consommation de carburant, car les pneus d’été offrent moins de résistance au roulement que les pneus d’hiver

Une meilleure tenue de route, en raison d’une adhérence accrue, ainsi que des distances de freinage réduites.

Chez Speedy Auto Service, nos techniciens certifiés effectuent des changements de pneus rapides et professionnels, mais nous allons plus loin. En fait, nous sommes formés pour inspecter vos pneus d’été afin de vérifier leur usure. S’ils sont trop usés, nous pourrons vous recommander des modèles adaptés à vos besoins.

L’équilibrage et l’alignement sont effectués avec précision pour une conduite fluide et confortable, et les écrous sont solidement serrés afin d’éviter tout incident sur la route. La qualité de notre service, c’est aussi la garantie que vos pneus sont installés dans les règles de l’art.

Choisir les bons pneus

Le choix de vos pneus dépend largement de votre véhicule et de vos besoins.. Le meilleur choix dépend de vos habitudes de conduite, du type de véhicule que vous conduisez, et bien sûr de votre budget. Voici ce qu’il faut considérer.

Pneus performance ou pneus de tourisme ?

Des pneus de performance sont idéaux pour les voitures sportives, car ils proposent une adhérence et une tenue de route en toutes circonstances.

Si vous n’avez pas besoin de ce type de gomme, ce sont des pneus de tourisme qu’il vous faut. Ils sont pensés pour les usages quotidiens en offrant un bon compromis entre le confort, la réduction du bruit, la consommation et la longévité.

Machine calibrage de Pneu | Photo : Speedy

Que rechercher ?

En magasinant des pneus, vous voudrez vous intéresser aux éléments suivants. D’abord, la sculpture de la bande de roulement. Des rainures profondes offrent par exemple une meilleure évacuation de la pluie.

La composition de la gomme sera aussi à considérer. Vous la voudrez résistante à la chaleur et durable dans le temps, afin de donner un répit à votre portefeuille. L’indice de charge et de vitesse doit aussi correspondre aux spécifications de votre véhicule, des informations qui peuvent être trouvées dans le manuel du propriétaire.

Bien entendu, si vous préférez vous simplifier la vie, nos experts chez Speedy Auto Service peuvent vous accompagner dans le choix des pneus qui conviennent à vos besoins et votre budget. Nous proposons une grande variété de modèles parmi les marques réputées comme Michelin, Bridgestone et Goodyear.

Promotions printanières : économisez sur les pneus d’été

Chez Speedy Auto Service, nous savons que préparer votre véhicule pour la belle saison peut représenter un investissement. C’est pourquoi nous offrons régulièrement des promotions exclusives sur les pneus d’été et autres services d’entretien printaniers. Renseignez-vous sur nos offres pour économiser tout en profitant d’une performance optimale.

Conclusion : préparez votre véhicule pour le printemps et l’été avec Speedy Auto Service.

Le printemps est le moment idéal pour s’occuper des pneus, de l’entretien, des performances et de la sécurité de votre véhicule. Le tout commence souvent avec un changement de pneu et une vérification d’entretien.

Soyez certains de prendre rendez-vous afin de venir constater le professionnalisme dont nos employés font preuve, et aussi découvrir l’éventail de produits et services que l’on propose pour votre véhicule.