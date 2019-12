Une Chevrolet 1927 trouvée dans l’épave d’un bateau

Tous ceux qui font de la plongée sous-marine rêvent de découvrir des trésors, qu’ils aient une valeur ou non. Et bien, Ken Merryman, qui plonge depuis 50 ans, vient d’en trouver un dans les eaux du lac Huron. Son équipe et lui ont récemment mis la main sur le bateau qu’ils cherchaient, le Manasoo.

Ce dernier, qui a vu le jour en 1888, a servi 39 ans dans la région des Grands Lacs. En 1928, il a été acquis par la Owen Sound Transportation Company et a principalement servi de traversier entre la ville de Sault Ste. Marie et l’île Manitoulin, sur le lac Huron. Dans la nuit du 14 au 15 septembre de la même année, le climat a eu raison de lui alors que de forts vents ont entraîné son naufrage.

Le projet pour trouver ses restes s’est mis en branle l’été dernier et ce n’est qu’en août que l’épave a été localisée. À la grande surprise des plongeurs, ils ont découvert une Chevrolet 1927 à bord. La voiture est intacte, mais grandement couverte de sédiments.

Ken Merryman, qui s’intéresse aux bateaux de cette époque, a mentionné qu’il était rare qu’on trouve des véhicules à bord des épaves de cette période de l’histoire, l’automobile demeurant un item plus rare à ce moment. Voilà qui rend la trouvaille encore plus fascinante.

Bien entendu, la question à savoir si l’on devait retirer la voiture de ce bateau pour la placer dans un musée a été posée. Rapidement, elle a été écartée. D’abord, le coût de l’opération serait faramineux, sans compter qu’on risque d’endommager l’épave au passage, ainsi que la voiture qui ne possède assurément pas la même rigidité structurelle qu’il y a 90 ans.

Fait amusant, en 1927, Chevrolet surpassait Ford pour la première fois depuis 1906 avec une production tout juste au-dessus du million de véhicules. En 1927, la Model T en était à sa dernière année, ce qui explique la dégringolade de la firme à l’ovale bleu. Chevrolet dominera la scène en 1928 avant de repasser le flambeau à Ford pour les deux années suivantes, seulement pour que Chevrolet le reprenne lors des trois subséquentes.