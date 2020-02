La lutte est féroce dans le segment des VUS compacts. Avec des rivaux comme les Toyota RAV4 et Honda CR-V, notamment, Chevrolet a décidé d’ajouter une variante à son modèle Equinox, question d’offrir un peu de nouveau aux consommateurs.

En fait, le modèle hérite d’un nouveau facies pour 2021, le tout dans le cadre d’un rafraîchissement de mi-parcours. Le modèle fait ses débuts aujourd’hui au Salon de l’auto de Chicago. Esthétiquement, on note même un petit clin d’œil au plus gros modèle Blazer à travers le design rafraîchi.

Les changements les plus évidents sont les nouveaux boucliers avant et arrière, mis en valeur par de multiples versions d’une nouvelle calandre. L’Equinox 2021 profite également d’une nouvelle variante RS, comme le Blazer. Aussi, les caractéristiques de sécurité active qu’il avançait jusqu’à l’an dernier sont maintenant livrées de série sur un plus grand nombre de déclinaisons, sans compter que d’autres sont ajoutées à la dotation.

L’apparence

La nouvelle calandre est plus grande et plus sportive que la précédente et elle prend un aspect différent selon le niveau de finition. La grille de la mouture RS est noire et porte des accents gris satiné. Le modèle RS voit également ses nœuds papillon emprunter le noir. Ce traitement est aussi réservé aux écussons, aux rails de toit, aux jantes de 19 pouces, aux sièges en cuir (dotés de surpiqûres rouges) et au pommeau de levier de vitesse, unique à la variante RS.

Le modèle haut de gamme Premier est gâté d’une calandre noire avec des éléments chromés. Il est également pourvu de nouveaux phares et feux à DEL, de nouvelles roues de 19 pouces et d’une finition noire brillante à la console centrale.

La mécanique

La gamme de l’Equinox se compose donc des versions L, LS, LT, RS et Premier. Les acheteurs peuvent choisir entre un moteur 4-cylindres turbo de 1,5 litre couplé à une boîte automatique à 6 vitesses ou un 4-cylindres turbo de 2 litres qui œuvre de concert avec une boîte automatique à 9 rapports. Chevrolet n’a rien mentionné sur la prestation de ces derniers qui devraient donc continuer d’offrir 170 et 252 chevaux, respectivement. La traction demeure la configuration de base, mais la transmission intégrale est livrable.

Livré

Chevrolet remanie également l’équipement de sécurité. Le contrôle actif de la trajectoire, l’avertissement de collision avant avec freinage d’urgence automatique et la détection des piétons, ainsi que les feux de croisement automatiques sont de série, mais Chevrolet a ajouté cette année un indicateur de distance de suivi et des avertisseurs de sortie de voie en équipement standard.

Livrable

Le régulateur de vitesse adaptatif, un système de caméra de surveillance, une aide au stationnement arrière, les alertes pour les angles morts et la circulation transversale à l’arrière, ainsi que l’alerte qui fait vibrer le siège sur le côté d’un danger potentiel, sont livrables. Une fonction de stationnement automatique et une aide au stationnement à l’avant sont pour leur part ajoutées à la liste d’options.

Le Chevrolet Equinox 2021 sera mis en vente un peu plus tard au cours de l’année.