La catégorie des VUS compacts est désormais la vache à lait des constructeurs populaires, tellement en fait que l’année 2019 a vu le règne de la voiture compacte qui domine les ventes au Canada depuis plus de deux décennies se terminer. Et la tendance ne risque pas de ralentir au fil des prochains mois, même si le coronavirus a ralenti les ardeurs des acheteurs de véhicules pendant plusieurs semaines au printemps.

Le rouleau compresseur de Toyota continue de faire des ravages. Au niveau des ventes, le RAV4 a même relégué la Honda Civic au deuxième rang des véhicules (qui ne sont pas des camionnettes pleine grandeur) l’an dernier. Il faut le faire!

Le géant nippon s’est forgé une solide réputation avec son utilitaire compact, le modèle qui est disponible en une panoplie de variantes (essence, hybride et hybride rechargeable à compter de l’automne 2020). Il serait fort surprenant que l’utilitaire Toyota ne perde son titre de véhicule le plus vendu au pays en 2020, et ce, malgré l’inactivité due au confinement du printemps passé.

En 2019, le RAV4 s’est écoulé à 65 248 unités, tandis qu’aux États-Unis, le VUS a enregistré pas moins de 448 068 ventes.

