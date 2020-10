Ce n’est pas facile, on en convient. De tous les modèles proposés, bien franchement, les mauvais produits sont rares. Il y a de meilleurs achats que d’autres, toutefois, de meilleurs rapports qualité/prix, etc.

Grosso modo, le segment des VUS intermédiaires compte à peu près 25 joueurs, et ça n’inclut pas tout ce qui se fait chez les constructeurs de luxe. Comment s’y retrouver comme acheteur ?

On n’a pas nécessairement tendance à penser au Jeep Wrangler comme le VUS intermédiaire typique qui est acheté par les familles, mais cela ne l’a pas empêché d’être le plus vendu de sa horde l’an dernier avec 23 185 unités. Aux États-Unis, il s’est classé troisième avec 228 042 versions écoulées, respectant la proportion de 10 pour 1 que l’on retrouve souvent entre les ventes américaines et canadiennes.

Le recul par rapport à 2018 a pratiquement été identique aussi d’un côté et de l’autre de la frontière, soit entre 5 et 6 %. L’arrivée du Bronco n’aidera pas l’an prochain.

