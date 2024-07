Chevrolet réserve le nom Spark EUV

Un simple geste posé par Chevrolet, et découvert par le site Carbuzz qui vient de publier une nouvelle à ce sujet, risque de faire grandement jaser au cours des prochaines semaines. La compagnie vient en fait de réserver le nom Spark EUV.

Et non, la chose ne s’est pas produite ici, mais bien au Laos, un pays bordé à l’ouest par la Thaïlande et à l’est par le Vietnam.

La première chose qui saute aux yeux, c’est la mention des lettres EUV dans l’appellation. Cela pourrait vouloir dire qu’on serait en présence d’un petit VUS, si le modèle voit bien sûr le jour. Les lettres EUV ont été utilisées pour désigner la version utilitaire de la Chevrolet Bolt, rappelons-le. Chevrolet a déjà proposé une Spark EV ; on imagine mal un véhicule similaire revenir au catalogue.

Il est aussi nécessaire de rappeler que la réservation d’un nom ne se traduit pas toujours par son utilisation. Les compagnies cherchent parfois à protéger leurs appellations pour qu’elles ne soient pas subtilisées par la concurrence. Ça ne semble pas le cas ici, alors qu’un plus petit véhicule électrique est une hypothèse très plausible pour le groupe General Motors (GM).

Maintenant, quelle serait la place d’un éventuel modèle Spark EUV, et à quoi pourrait-il ressembler ? D’abord, en raison de la présence des lettres EUV, on devine qu’il prendrait la forme d’un petit utilitaire électrique, mais basé sur les dimensions que proposait la Spark. Il ne faut pas oublier que GM va ramener le modèle Bolt, mais sous forme de petit VUS quelque part l’année prochaine, possiblement comme modèle 2026. Le véhicule va se positionner sous le Chevrolet Equinox EV qui sera probablement vendu sous la barre des 45 000 $ CA en configuration de base. Ça pourrait vouloir dire un Bolt à un peu moins de 40 000 $ CA.

Ça laisse donc de la place pour un modèle moins cher. Or, c’est ce qui manque au marché du véhicule électrique. La marque Jeep a promis un véhicule électrique à quelque 25 000 $ US d’ici 2027. Ford préparerait aussi une solution électrique plus petite et plus abordable. Il est certain que GM ne voudra pas laisser la concurrence lui damner le pion, surtout qu’elle profite d’une structure modulable, la plateforme Ultium, pour servir un modèle comme un Spark EUV.

La grande question, c’est de savoir si ce véhicule, s’il voit le jour, sera proposé sur notre marché.

Comme mentionné en introduction, le geste de GM fait jaser, et ce n’est que le début. Le dossier sera intéressant à surveiller.