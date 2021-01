GM travaillerait sur un VUS Corvette électrique

Ford l’a fait ; pourquoi pas General Motors (GM) ? Selon une information qui circule, GM travaillerait sur une stratégie qui nous ferait assister à l’arrivée d’au moins une variante électrique d’un VUS qui serait basé sur la Corvette.

L’idée d’élargir la gamme Corvette a déjà été discutée dans les bureaux de GM, mais on a toujours hésité, craignant de choquer les puristes et nuire à l’image de la sportive au passage. Cependant, avec ce qui se produit chez Ford…

Toujours selon les rumeurs, qui ont émané de personnes bien au fait du dossier, mais qui ont demandé à ne pas être nommées, plusieurs stylistes de la compagnie travailleraient à dessiner différents concepts visant à cibler un large éventail d’acheteurs.

Ces derniers chercheraient à combiner la réputation de Corvette pour sa conduite performante et son style racé avec des éléments de confort tels que plus d’espace intérieur et de rangement, toujours selon ce qu’ont déclaré les personnes concernées. Ils ont ajouté que le programme prenait deux noms, soit « Project R » ou « Brand R ».

Un porte-parole de GM a refusé de commenter au site Autoblog qui a tenté d’en apprendre un peu plus.

Photo : Chevrolet Écusson sur volant, Chevrolet Corvette

La nouvelle est intéressante, certes, et considérant le virage qui a lieu dans l’industrie, elle doit être prise au sérieux. Cependant, il n’est pas rare de voir des équipes être chargées de travailler sur différents designs potentiels. Cela ne mène pas nécessairement à la création d’un produit. Il faut demeurer prudent.

Si le projet se concrétise, un VUS Corvette pourrait voir le jour autour de 2025, mais peut-être plus tard, selon une des personnes-ressources. L’information la plus intéressante qui a été partagée est peut-être la suivante : tout nouveau véhicule qui serait inspiré de la Corvette serait entièrement électrique.

Et on sait que GM mise beaucoup sur l’électrification. Bref, il n’y a pas de fumée sans feu, comme le dit l’expression.

La seule certitude que l’on a, c’est que si un VUS électrique portant le nom de Corvette (et pourquoi pas celui de Stingray) voit le jour, certains puristes vont ruer dans les brancards alors que d’autres vont en être emballés. Ainsi va la vie.